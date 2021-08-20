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حكم يشهر مسدسا ويطلق النار أثناء مباراة لكرة القدم (فيديو)

الحكم استبدال صافرته بسلاح ناري (مواقع أجنبية)
الحكم استبدال صافرته بسلاح ناري (مواقع أجنبية)
20/8/2021-|آخر تحديث: 20/8/202112:42 PM (مكة المكرمة)

في واقعة غير مسبوقة، لم يكن أمام حكم كرة القدم خيار سوى استبدال سلاح ناري بصافرته، عندما لاحظ أن الجماهير حاولت ضربه خلال مباراة للهواة بمدينة لاجيغوا في هندوراس.

وأكد شهود عيان بالمكان لوسائل إعلام محلية أن الحكم لم يكن ليحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الذي خسر، الأمر الذي أطلق العنان لغضب الجماهير الذين كانوا يحضرون المباراة واقتحموا الملعب.

واضطر الحكم إلى إشهار مسدس للدفاع عن نفسه وتفادي حدوث أي كارثة أو اشتباكات ولإخراج الجماهير بعيدًا عن أرض الملعب، في فيديو حظي بانتشار واسع وتناقلته وسائل الإعلام.

ويمكن سماع صوت طلقات نارية بينما يصرخ أحد الأشخاص “لديه سلاح”، كما يمكن سماع بعض الإهانات والهتافات التي تشير لوصف حكم المباراة براعي البقر.

ووصفت تقارير إخبارية محلية الحدث بأنه “محرج وغير حضاري”، وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك أعمال عنف من قِبل الجماهير في العديد من مباريات كرة القدم حول العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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