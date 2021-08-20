حكم يشهر مسدسا ويطلق النار أثناء مباراة لكرة القدم (فيديو)

في واقعة غير مسبوقة، لم يكن أمام حكم كرة القدم خيار سوى استبدال سلاح ناري بصافرته، عندما لاحظ أن الجماهير حاولت ضربه خلال مباراة للهواة بمدينة لاجيغوا في هندوراس.

وأكد شهود عيان بالمكان لوسائل إعلام محلية أن الحكم لم يكن ليحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الذي خسر، الأمر الذي أطلق العنان لغضب الجماهير الذين كانوا يحضرون المباراة واقتحموا الملعب.

VIDEO. Honduras | Árbitro saca una pistola para evitar ser agredido por jugadores y aficionados.https://t.co/37q6nRb59b pic.twitter.com/bVFIlPk5bW — ITR Noticias – Oficial (@ITRnoticias1) August 19, 2021

واضطر الحكم إلى إشهار مسدس للدفاع عن نفسه وتفادي حدوث أي كارثة أو اشتباكات ولإخراج الجماهير بعيدًا عن أرض الملعب، في فيديو حظي بانتشار واسع وتناقلته وسائل الإعلام.

ويمكن سماع صوت طلقات نارية بينما يصرخ أحد الأشخاص “لديه سلاح”، كما يمكن سماع بعض الإهانات والهتافات التي تشير لوصف حكم المباراة براعي البقر.

ووصفت تقارير إخبارية محلية الحدث بأنه “محرج وغير حضاري”، وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك أعمال عنف من قِبل الجماهير في العديد من مباريات كرة القدم حول العالم.