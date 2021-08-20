حريق هائل في الخليل.. ومسؤول فلسطيني: فوجئنا باستخدام عمارة سكنية كمستودع (صور)

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من السيطرة على حريق هائل اندلع، صباح اليوم الجمعة، في عمارة تستخدم كمستودعات كهربائية في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وقال الدفاع المدني في بيان إنه أخمد النيران ونفذ عملية تبريد الموقع وتأمينه بمشاركة 30 رجل إطفاء وأكثر من 8 ساعات من العمل والجهد المتواصل، إذ اشتعل الحريق واتسع على مساحة أكثر من 2000 متر تقريبًا في منطقة سنجر جنوب الخليل.

وأوضح البيان أنه فور تلقي البلاغ فجرًا ووصول طواقم الدفاع المدني، تبيّن أن النيران مشتعلة بشكل هائل داخل عمارة مكونه من 5 طوابق وروف مخزن بها أجهزة كهربائية، واستُدعيت طواقم الإطفاء من مراكز عدة في المحافظة.

وقال العقيد يزن يوسف عمر مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل “فوجئنا باستخدام العمارة السكنية كمستودع، ولا يوجد بها أي من إجراءات السلامة العامة ووسائلها”.

وأكد على ضرورة تنفيذ وتطبيق شروط الوقاية والسلامة العامة في جميع المنشآت والمستودعات لتكون المستجيب الأول في حال حدوث أي حريق وتعمل على حماية العاملين داخل هذه المنشآت وحماية رأس المال والممتلكات.

حرائق أخرى

وفي طوباس، أخمدت طواقم الدفاع المدني، فجر اليوم، حريقًا بمصنع أعلاف في منطقة الفارعة، حيث عملت الطواقم ولمدة 4 ساعات على إطفاء الحريق وحصر الأضرار -بعضها معدات مستخدمة في الإنتاج- وتم حماية 300 طن أعلاف.

وأمس الخميس، أفاد الدفاع المدني في تقرير بارتفاع ملحوظ في حرائق المنازل، وقال إنه تعامل مع 390 مهمة إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع واحد فقط.

يأتي ذلك بينما أسفرت حرائق الغابات في القدس عن تدمير آلاف الفدادين وإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص في الأرض المحتلة.