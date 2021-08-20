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في يوم واحد.. 3 أعضاء بالكونغرس الأمريكي يعلنون إصابتهم بكورونا رغم تلقي اللقاح

أحد المصابين بفيروس كورونا في مشفى في أركنساس- 16 أغسطس(رويترز)
أحد المصابين بفيروس كورونا في مشفى في أركنساس- 16 أغسطس(رويترز)
20/8/2021-|آخر تحديث: 20/8/202110:22 AM (مكة المكرمة)

أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الواحد تلو الآخر أنهم خضعوا لفحوصات أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأكدوا أنهم يشعرون بأعراض بسيطة وأنهم جميعًا ملقّحون ضد الفيروس.

أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة -الغرفة العليا في الكونغرس- أعلنوا أمس الخميس إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نفس اليوم.

والأعضاء الثلاثة هم: روجر ويكر (70 عامًا) السيناتور الجمهوري عن مسيسبي، وجون هيكنلوبر (69 عامًا) السيناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عامًا) السيناتور المستقل عن ولاية مين.

ولم يلتئم مجلس الشيوخ منذ 11 أغسطس/آب الجاري بعد انتهاء جلسات ماراثونية استمرت أيامًا عدة، ومنذ ذلك الوقت عاد كل أعضاء المجلس المئة إلى ولايته.

وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي أعماله في واشنطن هذا الشهر ومن المنتظر عودته للأنشطة التشريعية في 13 من سبتمبر/أيلول.

“ممتن لتلقي اللقاح”

كتب السناتور الديموقراطي جون هيكنلوبر (69 عامًا) في تغريدة على تويتر “أشعر أنني بخير لكنني سأعزل نفسي عملًا بنصيحة الطبيب”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو “أنا ممتن لتلقي اللقاح” من دون أن يحدد متى ثبتت إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية الميسيسيبي روجر ويكر (70 عامًا) إن السناتور الجمهوري خضع الخميس لفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السبب الذي دفعه للخضوع للفحص هو “شعوره بأعراض خفيفة”.

وعلى غرار زميليه، خضع السناتور المستقل أنغوس كينغ (77 عامًا) لفحص أمس الخميس “بعدما شعر بارتفاع طفيف في الحرارة” فأتت نتيجة الفحص إيجابية.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مين في بيان “على الرغم من أنني لست في أفضل حالاتي، إلا أنني بالتأكيد أفضل حالًا مما كنت سأكون عليه لو لم أتلق اللقاح”.

وفي مطلع أغسطس/آب أصبح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أول عضو في مجلس الشيوخ تثبت إصابته بالفيروس على الرغم من تلقيه لقاحًا مضادًا للفيروس.

ووفقًا لمجموعة “غوف تراك” المستقلة فإنه منذ العام الماضي وحتى اليوم بلغ عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا 71 برلمانيًا.

وتواصل طفرة (دلتا) المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء من الولايات المتحدة حيث معدلات التطعيم ضد الفيروس منخفضة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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