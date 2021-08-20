في يوم واحد.. 3 أعضاء بالكونغرس الأمريكي يعلنون إصابتهم بكورونا رغم تلقي اللقاح

أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الواحد تلو الآخر أنهم خضعوا لفحوصات أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأكدوا أنهم يشعرون بأعراض بسيطة وأنهم جميعًا ملقّحون ضد الفيروس.

أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة -الغرفة العليا في الكونغرس- أعلنوا أمس الخميس إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نفس اليوم.

والأعضاء الثلاثة هم: روجر ويكر (70 عامًا) السيناتور الجمهوري عن مسيسبي، وجون هيكنلوبر (69 عامًا) السيناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عامًا) السيناتور المستقل عن ولاية مين.

ولم يلتئم مجلس الشيوخ منذ 11 أغسطس/آب الجاري بعد انتهاء جلسات ماراثونية استمرت أيامًا عدة، ومنذ ذلك الوقت عاد كل أعضاء المجلس المئة إلى ولايته.

وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي أعماله في واشنطن هذا الشهر ومن المنتظر عودته للأنشطة التشريعية في 13 من سبتمبر/أيلول.

I've tested positive for a breakthrough case of COVID-19. I feel good but will isolate per docs instructions. I’m grateful for the vaccine (& the scientists behind it!) for limiting my symptoms. If you haven’t gotten your shot—get it today! And a booster when it’s available too! — Senator John Hickenlooper (@SenatorHick) August 19, 2021

“ممتن لتلقي اللقاح”

كتب السناتور الديموقراطي جون هيكنلوبر (69 عامًا) في تغريدة على تويتر “أشعر أنني بخير لكنني سأعزل نفسي عملًا بنصيحة الطبيب”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو “أنا ممتن لتلقي اللقاح” من دون أن يحدد متى ثبتت إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية الميسيسيبي روجر ويكر (70 عامًا) إن السناتور الجمهوري خضع الخميس لفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السبب الذي دفعه للخضوع للفحص هو “شعوره بأعراض خفيفة”.

Despite taking precautions and receiving the vaccine, this morning I tested positive for COVID-19. While I am not feeling great, I’m definitely feeling much better than I would have without the vaccine. My full statement: https://t.co/LQ6LPOvlX3 — Senator Angus King (@SenAngusKing) August 19, 2021

وعلى غرار زميليه، خضع السناتور المستقل أنغوس كينغ (77 عامًا) لفحص أمس الخميس “بعدما شعر بارتفاع طفيف في الحرارة” فأتت نتيجة الفحص إيجابية.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مين في بيان “على الرغم من أنني لست في أفضل حالاتي، إلا أنني بالتأكيد أفضل حالًا مما كنت سأكون عليه لو لم أتلق اللقاح”.

Statement from the Office of U.S. Senator Roger Wicker: https://t.co/aYK4AYlMgP — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) August 19, 2021

وفي مطلع أغسطس/آب أصبح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أول عضو في مجلس الشيوخ تثبت إصابته بالفيروس على الرغم من تلقيه لقاحًا مضادًا للفيروس.

ووفقًا لمجموعة “غوف تراك” المستقلة فإنه منذ العام الماضي وحتى اليوم بلغ عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا 71 برلمانيًا.

وتواصل طفرة (دلتا) المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء من الولايات المتحدة حيث معدلات التطعيم ضد الفيروس منخفضة.