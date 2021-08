في يوم واحد.. 3 أعضاء بالكونغرس الأمريكي يعلنون إصابتهم بكورونا رغم تلقي اللقاح

أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الواحد تلو الآخر أنهم خضعوا لفحوصات أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأكدوا أنهم يشعرون بأعراض بسيطة وأنهم جميعًا ملقّحون ضد الفيروس.

أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة -الغرفة العليا في الكونغرس- أعلنوا أمس الخميس إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نفس اليوم.

والأعضاء الثلاثة هم: روجر ويكر (70 عامًا) السيناتور الجمهوري عن مسيسبي، وجون هيكنلوبر (69 عامًا) السيناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عامًا) السيناتور المستقل عن ولاية مين.

ولم يلتئم مجلس الشيوخ منذ 11 أغسطس/آب الجاري بعد انتهاء جلسات ماراثونية استمرت أيامًا عدة، ومنذ ذلك الوقت عاد كل أعضاء المجلس المئة إلى ولايته.

وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي أعماله في واشنطن هذا الشهر ومن المنتظر عودته للأنشطة التشريعية في 13 من سبتمبر/أيلول.

I've tested positive for a breakthrough case of COVID-19. I feel good but will isolate per docs instructions. I’m grateful for the vaccine (& the scientists behind it!) for limiting my symptoms.

If you haven’t gotten your shot—get it today! And a booster when it’s available too!

— Senator John Hickenlooper (@SenatorHick) August 19, 2021