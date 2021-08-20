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تدافع وصراخ وإطلاق نار.. مئات الأفغان يحاولون دخول مطار كابل (فيديو)

مئات الأفغان يحاولون الدخول إلى مطار كابل وسط إطلاق نار
مئات الأفغان يحاولون الدخول إلى مطار كابل وسط إطلاق نار
20/8/2021

حاول المئات من المواطنين الأفغان الوصول إلى مطار كابل، وسط انتشار قوات أمنية وحالات تدافع وصوت إطلاق النار.

وسمع إطلاق نار في محيط مطار كابل لتفريق مئات الأفغان الذين يحاولون دخول المطار سعيا لمغادرة البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، أعدادًا من الأفغان وهم يحاولون الدخول إلى المطار من أجل اللحاق بواحدة من الطائرات وبعضهم يحمل أطفالًا.

ومع دوي صوت إطلاق الرصاص، تفرقت الحشود وسط الصراخ والتدافع ومحاولة الاحتماء من إطلاق النار.

وكان مسلحو طالبان قد يسيروا دوريات أمنية لتقليل تدافع الأفغان على السفارات طلبًا للهجرة.

وتشارك طائرات من العالم بأسره في جسر جوي يقوم منذ الأحد بإجلاء دبلوماسيين وأجانب وأفغان من مطار كابل الذي تسيطر حركة طالبان بشكل محكم على محيطه.

وتعتزم الولايات المتحدة إجلاء أكثر من ثلاثين ألف أمريكي ومدني أفغاني أخرجت منهم حتى الآن أكثر من سبعة آلاف منذ بدء العمليات في 14 أغسطس/آب.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار كابل بأفغانستان أمس الخميس.

وقال المسؤول في تقرير إعلامي اليوم الجمعة “أجلت الولايات المتحدة نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار حامد كرزاي الدولي في 16 رحلة وأن قرابة 350 منهم أمريكيون.

وأوضح أن من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين أمريكيين ومتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم وأفغان عرضة للخطر”.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة إن أكثر من 18 ألفا نُقلوا جوا من كابل منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، وتعهد بتكثيف جهود الإجلاء مع زيادة الانتقادات للأسلوب الذي ينتهجه الغرب في التصدي للأزمة.

ونقلت رويترز عن المسؤول -لم تسمه- أن آلاف الراغبين في الفرار من البلاد ما زالوا يتوافدون على المطار، على الرغم من أن طالبان حثت المواطنين الذين لا يحملون وثائق سفر قانونية على العودة إلى منازلهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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