حقق مقطع فيديو لتصرف إنساني من حلاق أثناء إزالة شعر صديقه المصاب بمرض السرطان، ملايين المشاهدات على منصات التواصل.
تفاعل لافت مع تصرف حلاق سوري تجاه طفلة مصابة بمرض جلدي (فيديو)
في مشهد إنساني نبيل، قص حلاق سوري شعره بالكامل تضامنًا مع طفلة مصابة بمرض جلدي اضطرها إلى إزالة شعر رأسها كله لتدخل في نوبة بكاء وهي تردد “أنا بشعة”.
وبث الحلاق “أحمد” عبر تطبيق تيك توك لقطات حظيت برواج واسع، للحظة التي تأثر فيها ببكاء الطفلة “غادة” وقرر التضامن معها والتخفيف عنها بعد أن انتهى من قص شعرها فقام بحلق شعر رأسه كله بل وجعلها تشاركه المهمة.
حلاق سوري يقص شعر طفلة بسبب المرض شاهد ماذا فعل عندما بكت 💔
الانسانية أسلوب حياة يفتفدها الكثير، كن قلباً يحمل إنساناً لا إنساناً يحمل قلب كي تكون إنسان افعل الخير مهما استصغرته ،،💔💔 pic.twitter.com/pxGGdtAPjG
— نشوان الحميدي (@alhumaidy2009) August 20, 2021
وأخبرها الحلاق الشاب أنها ليست بشعة أبدًا كما تعتقد وأنه فعل مثلها وأزال شعره ليثبت لها ذلك، ونجح أحمد بالفعل في تحويل دموع الطفلة إلى ابتسامات سعيدة وضحكات بريئة.
وبث أحمد الفيديو مصحوبًا بتعليق “أقسم بالله حرقت قلبي.. تضامنًا مع الأمورة حلقنا على الصفر الله يشفيها”، وأثار تصرفه النبيل تفاعلات وإشادات واسعة على منصات التواصل.
حلاق سوري يحلق شعره "صفر" على المباشر تضامناً مع الطفلة "غادة"
ربي يجبر بخاطرك كيف ماجبرت بخاطرها وإن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها pic.twitter.com/NEbASGC0Hs
— 𝑶𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑮𝒂𝒈𝒆𝒐𝒎🇱🇾 (@OS_GM_91) August 19, 2021
حلاق سوري يقص شعر طفلة بسبب #المرض ، وعندما بكت فعل شيء غير متوقع 💔#ليلة_الجمعة#يوم_الجمعة#الصلاه_علي_النبي#رسول_الله_ﷺؐ pic.twitter.com/Z2N5UlLIhR
— 𝓎𝓊𝓈𝓊𝒻 (@yusuf_elsayed) August 19, 2021