تفاعل لافت مع تصرف حلاق سوري تجاه طفلة مصابة بمرض جلدي (فيديو)

في مشهد إنساني نبيل، قص حلاق سوري شعره بالكامل تضامنًا مع طفلة مصابة بمرض جلدي اضطرها إلى إزالة شعر رأسها كله لتدخل في نوبة بكاء وهي تردد “أنا بشعة”.

وبث الحلاق “أحمد” عبر تطبيق تيك توك لقطات حظيت برواج واسع، للحظة التي تأثر فيها ببكاء الطفلة “غادة” وقرر التضامن معها والتخفيف عنها بعد أن انتهى من قص شعرها فقام بحلق شعر رأسه كله بل وجعلها تشاركه المهمة.

حلاق سوري يقص شعر طفلة بسبب المرض شاهد ماذا فعل عندما بكت 💔 الانسانية أسلوب حياة يفتفدها الكثير، كن قلباً يحمل إنساناً لا إنساناً يحمل قلب كي تكون إنسان افعل الخير مهما استصغرته ،،💔💔 pic.twitter.com/pxGGdtAPjG — نشوان الحميدي (@alhumaidy2009) August 20, 2021

وأخبرها الحلاق الشاب أنها ليست بشعة أبدًا كما تعتقد وأنه فعل مثلها وأزال شعره ليثبت لها ذلك، ونجح أحمد بالفعل في تحويل دموع الطفلة إلى ابتسامات سعيدة وضحكات بريئة.

وبث أحمد الفيديو مصحوبًا بتعليق “أقسم بالله حرقت قلبي.. تضامنًا مع الأمورة حلقنا على الصفر الله يشفيها”، وأثار تصرفه النبيل تفاعلات وإشادات واسعة على منصات التواصل.