مذكرة سرية حذرت من سقوط كابل.. واستمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن دبلوماسيين بسفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأفغانية كابل، حذروا وزير الخارجية أنتوني بلينكن من إمكانية سيطرة حركة طالبان على المدينة عقب انسحاب القوات الأمريكية.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية -لم تسمها- أن موظفين في السفارة الأمريكية في كابل بعثوا برسالة تحذير من احتمال سقوط كابل في أيدي طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية مباشرة.

وقالت المصادر إن أكثر من 20 موظفًا في السفارة بعثوا رسالة عبر القنوات السرية للوزير بلينكن وكبار المسؤولين، في 13 يوليو/تموز الماضي، كانت تحذر من احتمال سقوط كابل بعد قليل من موعد سحب القوات الأمريكية في 31 أغسطس/آب الجاري.

وحسب المصادر، فإن الرسالة كانت تشير إلى سيطرة طالبان على أراضٍ بسرعة وتحذر من انهيار القوات الأمنية الأفغانية، وتضمنت توصيات بشأن كيفية تخفيف حدة الأزمة والإسراع بعملية الإجلاء.

