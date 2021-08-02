مرض الذئبة الحمراء.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورا (فيديو)

يطلق الناس أحيانًا على مرض الذئبة الحمراء أو الذئبة الحمامية اسم “مرض الألف وجه”، وهو مرض مزمن يمكن أن يسبب التهابات وآلاما في أجزاء من الجسم، وتتعدد أعراض هذا المرض.
عام 2015، اكتسب مرض الذئبة الحمراء اهتمامًا واسعا عقب إعلان الفنانة الأمريكية الشابة سيلينا غوميز تشخيصها بهذا المرض -في أواخر سن المراهقة- وخضوعها للعلاج.
وفي حوار على شاشة الجزيرة مباشر، استضاف برنامج (مع الحكيم) الدكتور حافظ محمد وردي -استشاري أمراض الروماتيزم زميل الكلية الملكية لأطباء الباطنة والحاصل على ماجستير الأمراض الروماتيزمية في المملكة المتحدة- أوضح أن الذئبة الحمراء نوع من أمراض المناعة الذاتية.
وفي الظروف الطبيعية، يحمي الجهاز المناعي الجسم ويقاوم الأمراض والأجسام الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا والجراثيم، وذلك عن طريق إنتاج بروتينات تسمى الأجسام المضادة وتنتج خلايا الدم البيضاء أو الخلايا الليمفاوية البائية.
ويعاني الشخص من أحد أمراض المناعة الذاتية -مثل الذئبة الحمراء- يصبح الجهاز المناعي عاجزا على التفريق بين الأجسام العدوة والأنسجة السليمة، ويغزو خلايا الجسم السليمة ما يسبّب تلفها فضلا عن الألم والتورّم.
أكد وردي عدم وجود علامات أو أعراض أولية أساسية لمرض الذئبة الحمراء، لكنها قد تتشابه مع بعض الأمراض الأخرى.
وتظهر أعراض مرض الذئبة الحمراء على شكل النوبات، وتشمل باقي الأعراض:
وعند مهاجمة الجسم للكليتين يحدث:
وعند مهاجمة الجهاز العصبي يصيب الجسم بعض: