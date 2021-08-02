مرض الذئبة الحمراء.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورا (فيديو)

عام 2015، اكتسب مرض الذئبة الحمراء اهتمامًا واسعا عقب إعلان الفنانة الأمريكية الشابة سيلينا غوميز تشخيصها بهذا المرض -في أواخر سن المراهقة- وخضوعها للعلاج.

وفي حوار على شاشة الجزيرة مباشر، استضاف برنامج (مع الحكيم) الدكتور حافظ محمد وردي -استشاري أمراض الروماتيزم زميل الكلية الملكية لأطباء الباطنة والحاصل على ماجستير الأمراض الروماتيزمية في المملكة المتحدة- أوضح أن الذئبة الحمراء نوع من أمراض المناعة الذاتية.

وفي الظروف الطبيعية، يحمي الجهاز المناعي الجسم ويقاوم الأمراض والأجسام الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا والجراثيم، وذلك عن طريق إنتاج بروتينات تسمى الأجسام المضادة وتنتج خلايا الدم البيضاء أو الخلايا الليمفاوية البائية.

ويعاني الشخص من أحد أمراض المناعة الذاتية -مثل الذئبة الحمراء- يصبح الجهاز المناعي عاجزا على التفريق بين الأجسام العدوة والأنسجة السليمة، ويغزو خلايا الجسم السليمة ما يسبّب تلفها فضلا عن الألم والتورّم.

أعراض مبكرة للذئبة الحمراء

أكد وردي عدم وجود علامات أو أعراض أولية أساسية لمرض الذئبة الحمراء، لكنها قد تتشابه مع بعض الأمراض الأخرى.

وتظهر أعراض مرض الذئبة الحمراء على شكل النوبات، وتشمل باقي الأعراض:

التعب الشديد.

آلام المفاصل لا سيّما المفاصل الصغيرة في اليدين والرجلين مع الشعور بالتيبّس في فترات الصباح.

فقدان الشهية والوزن.

تورم الغدد الليمفاوية.

الطفح الجلدي على شكل فراشة في الوجه.

الطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم نتيجة نزيف تحت الجلد.

التهاب بطانة الرئة وبطانة القلب.

ألم شديد في الصدر عند التنفس العميق.

تقرّحات الفم والأنف.

تساقط الشعر بشكل كثيف.

برودة شديدة في الأطراف مع تغيّر لون الأصابع إلى اللون الأبيض أو الأزرق أو الأحمر.

وعند مهاجمة الجسم للكليتين يحدث:

ارتفاع ضغط الدم.

وجود البروتين أو الدم في البول.

تورّم الرجلين.

تورّم حول العين.

صعوبة التخلص من الفضلات والسموم الأخرى على نحو فعال.

وعند مهاجمة الجهاز العصبي يصيب الجسم بعض: