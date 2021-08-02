تخللها شجار.. مظاهرة داخل البرلمان الإيطالي رفضا لقيود كورونا (فيديو)

تظاهر عدد كبير من النواب الإيطاليين داخل البرلمان رفضًا لبعض القيود التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما شهد الاحتجاج شجارًا قصيرًا داخل القاعة.

ورفع النواب داخل البرلمان لافتات كتب عليها “لا لبطاقات المرور الخضراء” لمتلقي التطعيمات والتي ستصبح شرطًا لدخول الأماكن العامة.

وانتشرت لقطات فيديو للاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شجارًا قصيرًا داخل البرلمان، إذ ترك نواب مقاعدهم ورفعوا اللافتات في منتصف القاعة، مما أدى برئيس البرلمان فابيو رامبيلي، إلى تعليق العمل لعدة دقائق، حسبما ذكرت صحف إيطالية.

Italie 🇮🇹 – Les députés en révolte contre le passeport sanitaire occupent le Parlement. pic.twitter.com/MtidURVWH1 — Cocarde Menton 1 (@CocardeM) July 29, 2021

وهذه البطاقات -التي يخطط لاعتمادها في البلاد قريبًا- عبارة عن شهادة رقمية أو ورقية تثبت أن الشخص قد تلقى جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل أو أظهر نتيجة سلبية لاختبار كورونا أو تعافى أخيراً من كوفيد-19.

ومن المقرر أن تدخل البطاقات الصحية المثيرة للجدل حيز التنفيذ رسميًا في إيطاليا في 6 أغسطس/آب الجاري، ورغم أن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أن معظم الإيطاليين يدعمون هذه الإجراءات فإن موجة الاحتجاجات مازالت تجتاح البلاد ووصلت للبرلمان.

ويعتقد مؤيدو اعتماد بطاقات المرور الخضراء أن الأمر سيساهم في دفع المترددين إلى تلقي اللقاح، كما يرون أنها ستعجل من عودة الحياة إلى طبيعتها اقتصاديًا واجتماعيًا، لكن معارضي البطاقات يرون فيها نوعًا من التمييز بين المواطنين وتقييدًا للحريات.

💪Cà chauffe sérieux en Italie -Les députés en révolte contre le passeport santé occupent le Parlement! #RadioSavana

👉Voir la vidéo https://t.co/FxXRGECx5A pic.twitter.com/EhdEk45qkv — Qode17 (@Qode171) July 29, 2021

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين، تم إعطاء 86.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بنحو 510 آلاف و562 جرعة في اليوم الواحد، ويتوقع- بهذا المعدل- أن تستغرق إيطاليا شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعًا. ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.366 مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا و68 حالة.