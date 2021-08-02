على غرار “تسلم الأيادي”.. لطيفة تفجر جدلا في تونس بأغنية “يحيا الشعب” (فيديو)

أثارت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصدارها أغنية حملت عنوان (يحيا الشعب)، إذ رأى كثيرون أنها تشبه أغنية (تسلم الأيادي) المصرية في مضمونها وتوقيتها.

وتقول كلمات الأغنية “يحيا الشعب، يسقط كل عدو للشعب”، وهو ما اعتبره مدونون دعمًا واضحًا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي التي اعتبرتها قوى سياسية عديدة في البلاد “انقلابًا”.

ونشرت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة،الأغنية عبر صفحتها على فيسبوك، كما نشرها التلفزيون الرسمي التونسي على صفحاته لكنه اضطر لحذفها لاحقًا بعد موجة من التعليقات الساخرة.

ليلة البارحة التلفزة الوطنية أذاعت أغنية للمغنية لطيفة العرفاوي(موالية للنظام البائد) ذكّرتنا بأغنية "بشرة خير".. اللاّفت للنظر أن صفحة مديرة الديوان الرئاسي كانت أسبق من صفحة التلفزة الوطنية في نشر الأغنية 🙂 pic.twitter.com/4dZT98Z5x5 — مجدي 🇹🇳 (@MajdiBekir) August 1, 2021

وتعليقًا على الأغنية كتب الإعلامي سمير الوافي “أكبر إساءة للرئيس قيس سعيد مصدرها ليس أعدائه ولا معارضيه، فهؤلاء يسهل تمييز مواقفهم وتقييم موضوعاتهم، لكن بعض الموالين له ولاء أعمى وبعض المتملقين والمنافقين والخائفين أساءوا له إليه أكثر من هؤلاء. أغنية لطيفة إساءة بالغة له، وتعابير التقديس والتأليه تسيء له، ومظاهر التمجيد الأعمى المتملقة الزائفة”.

مجرّد أنك تسمع إلى لطيفة العرفاوي تغني في القناة الوطنية التونسية تتأكد أن ما يقع هذه الأيام انقلاب تام الشروط…#انقلاب_تونس #المسار_الديمقراطي_خط_احمر

##against_the_coup pic.twitter.com/GlSELhKCS5 — Bechir Yousfi 🇹🇳🇹🇳🇹🇳 (@yousfi_bechir) July 31, 2021

ودون الصحفي سالم بولبابة “فيروز وحدت لبنان، وأم كلثوم وحدت العرب، ولطيفة راكشة (مقيمة) في دبي وتغني لنا: اللي مش عاجبوا على برا. على وين يا طويلة العمر؟”.

وكتبت الناشطة رانيا الحمامي “جميل تفاعل لطيفة العرفاوي مع الأحداث في تونس وحسها الوطني الذي عبرت عنه بطريقتها في وقت وجيز بعد 25 يوليو. لكن كان أجمل أن تتفاعل عندما كانت تونس تغرق وتحاول إنقاذها حتى بكلمة كما فعلنا”.

انقلاب وبالامارة غنت ليه لطيفة العرفاوي😁😁 pic.twitter.com/s36mtLmuEj — boucheche (@abdelbasset11) August 1, 2021

وعلّق عادل “كان عندي أمل صغير إنه ما يطلع انقلاب وما زلنا بعيدًا قليلًا عن السيناريو المصري. جاءت لطيفة العرفاوي وخيبت ما بقي من آمال. أرى أننا في اتجاه (صبّح على تونس بدينار) في مصر عندهم حسين الجسمي وفي تونس عندنا لطيفة العرفاوي”.

وكتب الصحفي عائد عميرة “ما فشلت فيه النهضة نجحت فيه لطيفة العرفاوي من حيث لا تدري”، ووصف فاتح بن حمو الأغنية باعتبارها “تسلم الأيادي الطبعة التونسية”.