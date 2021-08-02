جرس إنذار يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة متجهة من القاهرة إلى عمّان

اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، لإعلان الهبوط الاضطراري في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة، قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

وأضافت الشركة في بيان صحفي نقلة وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن الرحلة رقم RJ 508 كانت متجهة من القاهرة إلى عمّان، وأنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي.

وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكبًا وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازيًا من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم، وفق البيان.

وبحسب المَلَكية، تعمل الشركة حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.