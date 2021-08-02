تفاعل واسع.. “ما خفي أعظم” يكشف إنتاج الإمارات لفيلم أمريكي وتحريفه للإساءة لقطر (فيديو)

كشف برنامج (ما خفي أعظم) عبر تسريبات حصرية ووثائق، كيفية سيطرة أبو ظبي على فيلم هوليوودي وتحويل محتواه إلى سياسي موجه يخدم أجندتها، ما أثار تفاعلًا واسعًا.

وحصل البرنامج على تسريبات حصرية تكشف كواليس إنتاج أبو ظبي لفيلم (غريبو الأطوار The Misfits) الذي أثار جدلًا بشأن مضمونه ورسالته والهدف منه منذ بداية عرضه، كما تمكن فريق البرنامج من إجراء مقابلات حصرية مع مشاركين في الفيلم وتتبع جميع مراحل إنتاج الفيلم -في الإمارات وخارجها- والأشخاص والمسؤولين المرتبطين به.

وتتبّع البرنامج الذي بثته الجزيرة مساء أمس الأحد ويقدمه الزميل تامر المسحال، كيف حوّلت أبو ظبي السيناريو الأصلي للفيلم من قصة خيالية إلى سياق سياسي موجّه ومرتبط بمسميات حقيقية لخدمة أجندتها السياسية والإساءة إلى دولة قطر وربطها بالإرهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول ما سُمي بـ (مكافحة تمويل الإرهاب) إذ تم الزج بمشاهد وأسماء حقيقية مرتبطة بقطر، وعرض (ما خفي أعظم) رسالة مسربة تكشف عن طلب من الشركة الإماراتية من منتج ومخرج الفيلم تضمين مقاطع سياسية محددة مسيئة لقطر وربطها برعاية الإرهاب من بينها طلب بتخصيص مشهد يجسد شخصية الشيخ يوسف القرضاوي يظهره محرضًا على أعمال العنف.

صوّرت أغلب مشاهد الفيلم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث كان الدعم الرسمي واضحًا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة الإماراتية لفريق إنتاج الفيلم بمعدات وتجهيزات عسكرية للتصوير.

وكشف البرنامج أيضًا عن تحويل مالي كبير للشركة المنتجة للفيلم من شركة أخرى تدار من مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

كل يوم نكتشف أن #الامارات عنصر دخيل على القيم العربية الأصيلة فقد شهدنا عربياً خلافات وصراعات وحتى حروب ولكن لأول مرة تسقط دولة بهذا الشكل في التجسس والتشويه و قذف الأعراض وتجاوز كل الخطوط وغياب الحد الأدنى من أبجديات شرف الخصومة وما #ما_خفي_اعظم#غريبو_الأطوار — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) August 1, 2021

إنتاج الفيلم

أوضح ممثل ومنتج فيلم (غريبو الأطوار) رامي جابر أن أول مسودة للفيلم كتبت عام 2016، مبينًا أن منصور اليهبوني الظاهري الذي أخذ نسبة 40% من إنتاج الفيلم أنشأ شركتين وتعاقد مرة أخرى مع القائمين على العمل.

ولفت إلى أن منصور اليهبوني الظاهري يتقلد مناصب حكومية في ديوان ولي عهد أبو ظبي، وهو نفس الشخص الذي فتح الطريق للإمارات لاستغلال الفيلم باعتباره أداة لترويج أجندتها في وقت كانت الأزمة الخليجية في ذروتها.

وعرض البرنامج تسريبًا صوتيًا يكشف عرض المنتج الإماراتي للفيلم مبالغ على شريكه جابر للتنازل عن قضية رفعت ضده بالولايات المتحدة، كما كشف وثيقة مسربة لتعاقد بين الظاهري وكاتب الفيلم روبرت هيني يحصل الظاهري بموجبه على حق الطلب من الكاتب إجراء تعديلات غير محدودة على السيناريو الأصلي للفيلم وتغيير وقائع قصته بالحذف أو الإضافة.

وفي مقابل ذلك، يحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دولار كما يحصل على ما نسبة 2.5% من إجمالي صافي الأرباح من عائدات الفيلم بعد عرضه.

وبسبب مضمون الفيلم ومصدر تمويله، قام أحد منتجي الفيلم برفع قضية بالولايات المتحدة ضد الشبكة الإماراتية، كما حصل فريق البرنامج على نسخ مسربة تكشف عن تحويل مالي للشركة المنتجة للفيلم من شركة تدار من قبل الشيخ طحنون بن زايد.

حلقة #ما_خفي_اعظم

تضعنا في تصور اكبر من دهاليز الفيلم وهي ..

كيف تتحدث الامارات على وجوب قطر ان تلتزم

بإتفاق مصالحة العلا وهي مازالت تشيطن قطر..؟؟#غريبو_الأطوار — بوغانم (@bughanim73_q) August 1, 2021

يذكر أن بطولة الفيلم يشارك فيها نجوم عالميون من دول مختلفة، وروجت للفيلم على مدى أشهر مؤسسات إعلامية إماراتية على أنه إنتاج عربي في هوليود تم تصويره بالكامل في أبو ظبي.

وتتمحور أحداث الفيلم حول مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط مع ربطه بجماعة الإخوان المسلمين، وتدور قصته في دولة افتراضية سميت (جزيرستان)، لكن المثير أن عددًا من اللقطات والمشاهد ربطتها بأماكن وأسماء حقيقية في دولة قطر.

دقيقتان وعشرون ثانية تلخص فيلم

The Misfits #غريبو_الأطوار

في برنامج #ما_خفي_أعظم

وتظهر:

تاريخ السيناريو الأصلي للفيلم

تاريخ السيناريو الجديد للفيلم

الهدف من تعديل السيناريو ليصبح سياسي بإمتياز وموجه

الذي طلب إجراء تعديلات على السيناريو

من هي الدولة التي عدل السيناريو ضدها#قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/2dmCufsas5 — "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) August 2, 2021

وبسبب مضمون الفيلم ومصدر تمويله، قام أحد منتجي الفيلم برفع قضية بأمريكا ضد الشبكة الإماراتية. وقد حصل التحقيق على نسخ مسربة تكشف عن تحويل مالي للشركة المنتجة للفيلم من شركة تدار من قبل الشيخ طحنون بن زايد.

غير أن الخلافات القانونية والأجواء السياسية أثرت على مضمون الفيلم ومساره حذفا وإضافة، وأخرت توقيت عرضه أكثر من مرة، إلى أن تم طرحه مؤخرًا في دور السينما.

برنامج ما خفي أعظم يعرض رسالة مسربة تكشف طلب الشركة الإماراتية من فريق فيلم "the misfits" تضمين مقاطع مسيئة تربط #قطر بالإرهاب.#مرصد_قطر pic.twitter.com/G1owK37VpN — مرصد قطر (@Marsadqatar) August 1, 2021

تعديل السيناريو وإظهار أسماء قطرية

تظهر المقارنة بين النسخة النهائية للسيناريو ومسودته الأولية المفارقة الكبيرة بين السيناريو الأول الخاص بقصة خيالية كان من المفترض أن تدور أحداثها دون أي سياق سياسي أو ارتباط بالواقع.

غير أنه تم تعديل السيناريو ليصبح سياسيًا بامتياز، حيث تم ذكر قطر في أكثر من 15 موضعا وظهرت أسماء لشخصيات حقيقية قطرية كما تمت الإشارة لقناة الجزيرة في سياق حديث النص الجديد عن رعاية الإرهاب.

🚨 | عاجل | ما خفي أعظم: رسالة مسرّبة من شركة إماراتية 🇦🇪 طلبت تضمين مشهد يجسّد شخصية الشيخ #يوسف_القرضاوي في فيلم "the misfits" ويظهرهُ محرضًا على العنف#غريبو_الأطوار #نديب_قطر pic.twitter.com/pFQ5KFW2z0 — نديب قطر (@NadeebQa) August 1, 2021

وتمكن فريق عمل (ما خفي كان أعظم) من الحصول على رسالة تثبت طلب شركة (الكلمة) -التي يديرها الظاهري- تعديلات على السيناريو الأصلي للفيلم تشمل تغيير اسم شخصية وهمية باسم القطري عبد الرحمن النعيمي، كما تم التوجيه إلى ذكر اسم خالد شيخ محمد الموصوف بكونه المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

ومن ضمن التعديلات الهادفة إلى تضمين مقاطع مسيئة لدولة قطر، كشفت الوثيقة عن طلب تجسيد شخصية الشيخ يوسف القرضاوي في مشهد تمثيلي مخصص يهدف لإظهاره كمحرض على أعمال العنف والتفجير.

وبحسب بعض المقاطع المسربة من الفيلم -التي حصل عليها البرنامج- فإن أبطاله يتحدثون عن دولة قطر ويربطون اسمها “بدولة الإرهاب”، كما يتم الإيحاء بأن المشاهد المصورة في الإمارات وكأنها صورت في قطر من خلال كتابة اسم قطر على لوحات السيارات وإظهار قوات الأمن الداخلي المعروفة بقطر باسم “لخويا”.

شكرا @TamerMisshal ..يبدو أن ما خفي لنا كان أعظم من أن يتغاضى عنه " اتفاق العلا " ويتجاوزه !#غريبو_الأطوار #ما_خفي_اعظم — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) August 1, 2021

هم فعلاً #غريبو_الأطوار — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) August 1, 2021

#غريبو_الأطوار فضيحه جديده تضاف لسجل الإمارات التي بدت كورم سرطاني يتعملق ويُمرض كل من حوله!اصبحت الأمارات حمل ثقيل على الإنسانيه والعالم المتحضر بأدواتها التي تستخدمها من تلميع لعلها تحكم عالم اكبر من حجمها و #ماخفي_اعظم اكد ذالك حيث الصحافة التي تبحث عن الحقيقه @TamerMisshal pic.twitter.com/U6bUSvhVz8 — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) August 2, 2021

تامر مسحال غسل شراع خنورستان في #ما_خفي_اعظم #غريبو_الأطوار

كشف البرنامج خبث الامارات وتسخير الفلم للاساءة لقطر…

لايمكن التصالح مع هؤلاء..ولابد من رفع دعاوى قضائية على الذين دعموا وأنتجوا الفلم. — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) August 1, 2021

اكثر ما لفت نظري في التحقيق الجديد لحلقة #غريبو_الأطوار أنه في كلا السيناريوهين هدف المجموعة في الفيلم هو سرقة الذهب والذي يرمز للثروة والخيرات القطرية التي كانت ولا تزال مطمعاً لآل نهيان. مخطط غزو قطر لا يزال على الطاولة يا سادة، الفيلم يعكس تطلعات وأماني القوم و #ما_خفي_أعظم pic.twitter.com/Fp3uSp5704 — رعد محمد Raad Mohammad (@SanaaBarq) August 2, 2021

#الإمارات دفعت ملايين الدولارات لإنتاج فيلم هوليوود بعد تعديل القصة والسيناريو،وحولته من فيلم أكشن إلى فيلم سياسي يتهم قطر بدعم الإرهاب.

حضر بن راشد بنفسه لأماكن تصوير الفيلم وأشرف المجلس الإماراتي الأعلى للحكم على إنتاج الفيلم.#غريبو_الأطوار #ما_خفي_اعظم — موقع هنا عدن huna aden (@HUNAADEN1) August 1, 2021