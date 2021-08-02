البث الحي
الأخبار|فرنسا

“سأحاول أن أكون مباشرا”.. ماكرون يبث فيديو يعرض فيه الإجابة عن أسئلة الفرنسيين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتطوع للإجابة غلى أسئلة الناس عبر إنستغرام (مواقع التواصل)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتطوع للإجابة غلى أسئلة الناس عبر إنستغرام (مواقع التواصل)
2/8/2021-|آخر تحديث: 2/8/202104:38 PM (مكة المكرمة)

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقطع فيديو على صفحته بموقع إنستغرام اليوم الإثنين عرض فيه الإجابة على أسئلة الناس أو الرد على مخاوفهم بشأن لقاحات كورونا.

وفي مقطع الفيديو وصف ماكرون اللقاحات باعتبارها السلاح الوحيد ضد الموجة الرابعة من كوفيد-19 في فرنسا، موضحًا أن 35 مليون مواطن قد تلقوا جرعتهم الثانية بالفعل.

غير أنه قال إن الكثير من الناس لا تزال لديهم مخاوف من  اللقاحات أو يتعرضون لما أسماه معلومات كاذبة حولها.

وأنهى ماكرون الفيديو بدعوة أي شخص يشاهده كي يطرح عليه أي أسئلة قد تكون لديه قائلًا “سأحاول أن أكون مباشرًا وواضحًا قدر الإمكان”.

وكانت قد شهدت العطلة الأسبوعية خروج آلاف الفرنسيين في باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجا على تصريح صحي ملزم لدخول عدد كبير من الأماكن العامة أصدرته الحكومة ضمن إجراءات تصديها لموجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

وهذه هي ثالثة عطلة أسبوعية على التوالي ينزل فيها معارضو إجراءات الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة لمكافحة كوفيد-19 إلى الشوارع، وهو ما يظهر إصرار غير معتاد في وقت يحصل فيه كثير من الفرنسيين على عطلاتهم الصيفية.

وزاد عدد المتظاهرين بشكل مطرد منذ بدء الاحتجاجات في تكرار لحركة (السترات الصفراء) التي بدأت أواخر 2018 ضد ضرائب الوقود وغلاء المعيشة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن أكثر من 204 آلاف شخص تظاهروا في أنحاء فرنسا بينهم أكثر من 14 ألفا في باريس وحدها.

وتمنع السلطات الزوار من ارتياد المتاحف ودور السينما وحمامات السباحة إذا لم يكن بحوزتهم تصريح المرور الصحي الذي يثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 أو أجروا اختبارات نتيجتها سلبية في الآونة الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، وافق البرلمان على قانون جديد يجعل تطعيم الأطقم الطبية إلزاميا ويوسع نطاق تصريح المرور الصحي ليشمل الحانات والمطاعم والمعارض التجارية والقطارات والمستشفيات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

إرجاء الحكم في قضية الشيخ جراح والاحتلال يقتحم منازل بالحي ويقمع مسيرة بالضفة (فيديو)

أفراد عائلة الكرد وفلسطينيون من سكان حي الشيخ جراح خلال جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا (رويترز)

تونس.. الغنوشي يغادر المستشفى بصحة “جيدة” وسعيّد يشيد بدول تدعم تونس ماليا وأمنيا

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس البرلمان راشد الغنوشي

بعد اتهامها بالهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية.. إيران تتوعد برد قوي على أي “مغامرة محتملة” تهدد أمنها

الناقلة التي تعرضت للهجوم قبالة ساحل عمان وتديرها شركة مملوكة لإسرائيل (ر ويترز)

الشيخ جراح.. عشرات يعتصمون أمام المحكمة العليا ووزير شؤون القدس يحذر من وضع خطير

وزير شؤون القدس فادي الهدمي (الأناضول)
الأكثر قراءة

إشادة واسعة بموقف البطل القطري معتز برشم بعد اقتراحه تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي (فيديو)

القطري معتز برشم لاعب الوثب العالي (رويترز)

تفاعل واسع.. “ما خفي أعظم” يكشف إنتاج الإمارات لفيلم أمريكي وتحريفه للإساءة لقطر (فيديو)

حصل البرنامج على تسريبات حصرية تكشف كواليس إنتاج أبو ظبي لفيلم &#34;غريبو الأطوار&#34;

البرلماني التونسي المعتقل ماهر زيد: عصا الديكتاتورية ستأتي على الجميع (فيديو)

النائب في البرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد (مواقع التواصل)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)