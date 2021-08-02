“سأحاول أن أكون مباشرا”.. ماكرون يبث فيديو يعرض فيه الإجابة عن أسئلة الفرنسيين

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقطع فيديو على صفحته بموقع إنستغرام اليوم الإثنين عرض فيه الإجابة على أسئلة الناس أو الرد على مخاوفهم بشأن لقاحات كورونا.

وفي مقطع الفيديو وصف ماكرون اللقاحات باعتبارها السلاح الوحيد ضد الموجة الرابعة من كوفيد-19 في فرنسا، موضحًا أن 35 مليون مواطن قد تلقوا جرعتهم الثانية بالفعل.

غير أنه قال إن الكثير من الناس لا تزال لديهم مخاوف من اللقاحات أو يتعرضون لما أسماه معلومات كاذبة حولها.

وأنهى ماكرون الفيديو بدعوة أي شخص يشاهده كي يطرح عليه أي أسئلة قد تكون لديه قائلًا “سأحاول أن أكون مباشرًا وواضحًا قدر الإمكان”.

وكانت قد شهدت العطلة الأسبوعية خروج آلاف الفرنسيين في باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجا على تصريح صحي ملزم لدخول عدد كبير من الأماكن العامة أصدرته الحكومة ضمن إجراءات تصديها لموجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

وهذه هي ثالثة عطلة أسبوعية على التوالي ينزل فيها معارضو إجراءات الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة لمكافحة كوفيد-19 إلى الشوارع، وهو ما يظهر إصرار غير معتاد في وقت يحصل فيه كثير من الفرنسيين على عطلاتهم الصيفية.

وزاد عدد المتظاهرين بشكل مطرد منذ بدء الاحتجاجات في تكرار لحركة (السترات الصفراء) التي بدأت أواخر 2018 ضد ضرائب الوقود وغلاء المعيشة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن أكثر من 204 آلاف شخص تظاهروا في أنحاء فرنسا بينهم أكثر من 14 ألفا في باريس وحدها.

وتمنع السلطات الزوار من ارتياد المتاحف ودور السينما وحمامات السباحة إذا لم يكن بحوزتهم تصريح المرور الصحي الذي يثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 أو أجروا اختبارات نتيجتها سلبية في الآونة الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، وافق البرلمان على قانون جديد يجعل تطعيم الأطقم الطبية إلزاميا ويوسع نطاق تصريح المرور الصحي ليشمل الحانات والمطاعم والمعارض التجارية والقطارات والمستشفيات.