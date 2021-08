وول ستريت جورنال: إصابة دبلوماسيين أمريكيين في ألمانيا بـ “متلازمة هافانا”

أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية ومجلة (دير شبيغل) الألمانية أن دبلوماسييْن أمريكييْن اثنيْن على الأقل في ألمانيا اشتكيا من أعراض تشير إلى ما يسمى بـ”متلازمة هافانا”.

ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أمريكيين -لم تكشف عن هويتهم- قولهم إن الدبلوماسيين ظهرت عليهما أعراض تشمل الدوخة والصداع الشديد وآلام الأذن والإرهاق والأرق.

وتشير هذه الظاهرة إلى مرض غامض أبلغ عنه دبلوماسيون أمريكيون لأول مرة في العاصمة الكوبية هافانا أواخر عام 2016.

