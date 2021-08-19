البث الحي
الأخبار|النمسا

وول ستريت جورنال: إصابة دبلوماسيين أمريكيين في ألمانيا بـ “متلازمة هافانا”

تسببت الهجمات الغامضة بإصابة دبلوماسيين أمريكيين ورجال مخابرات بأمراض وأحيانا تلف بالدماغ (السفارة الأمريكية بالنمسا)
تسببت الهجمات الغامضة بإصابة دبلوماسيين أمريكيين ورجال مخابرات بأمراض وأحيانا تلف بالدماغ (السفارة الأمريكية بالنمسا)
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202101:17 PM (مكة المكرمة)

أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية ومجلة (دير شبيغل) الألمانية أن دبلوماسييْن أمريكييْن اثنيْن على الأقل في ألمانيا اشتكيا من أعراض تشير إلى ما يسمى بـ”متلازمة هافانا”.

ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أمريكيين -لم تكشف عن هويتهم- قولهم إن الدبلوماسيين ظهرت عليهما أعراض تشمل الدوخة والصداع الشديد وآلام الأذن والإرهاق والأرق.

وتشير هذه الظاهرة إلى مرض غامض أبلغ عنه دبلوماسيون أمريكيون لأول مرة في العاصمة الكوبية هافانا أواخر عام 2016.

ولم يكن هناك في البداية تأكيد رسمي للحالات في ألمانيا، ولم ترد السفارة الأمريكية في برلين على طلب من وكالة الأنباء الألمانية للتعليق.

وكان قد تم تخفيض عدد موظفي السفارة الأمريكية في هافانا إلى الحد الأدنى بعد أن اشتكى عشرات الدبلوماسيين وأقاربهم من صداع وفقدان السمع والدوخة والغثيان.

ووردت تقارير عن شكاوى مماثلة في وقت لاحق في أجزاء أخرى من العالم، غير أن السبب المحدد لتلك المشكلات الصحية لا يزال غير واضح.

وقبل شهر، أعلنت النمسا والولايات المتحدة أنهما تحققان في تقارير عن إصابة دبلوماسيين أمريكيين ومسؤولين آخرين في فيينا بمشاكل صحية مشابهة لما يسمى “متلازمة هافانا”.

وتستضيف النمسا مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الأجانب العاملين في كثير من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مايو/أيار الماضي، إن الحكومة تحقق في زيادة واضحة في هجمات الطاقة الموجهة الغامضة، وسط تقارير جديدة عن حوادث قد تلحق ضررا بالدماغ داخل الولايات المتحدة.

وتسببت الهجمات الغامضة بإصابة دبلوماسيين أمريكيين ورجال مخابرات بأمراض وأحيانا بتلف في الدماغ في كوبا والصين وروسيا ودول أخرى، ويفترض علماء أن الهجمات تنشأ من موجات دقيقة نبضية.

ومنذ الإبلاغ عن أولى الهجمات في كوبا عام 2016 -وبعد ذلك بالصين في 2017- ناقش العلماء والأطباء الأسباب والآثار، دون التوصل إلى استنتاج موحد.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

كورونا.. دراسة حديثة تظهر تراجع كفاءة اللقاحات أمام سلالة دلتا

جدل متواصل حول فعالية وآثار لقاحات فيروس كورونا المستجد (غيتي)

شاهد: مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات على شاطئ جنوبي إسبانيا

ساعد مرتادي الشاطئ السلطات بعفوية غير معهودة للقبض على أحد أفراد عصابة المخدرات (إعلام إسباني)

حسن نصر الله: سفينة الوقود الإيرانية الأولى في طريقها إلى لبنان (فيديو)

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله (الجزيرة مباشر)

مجزرة جديدة في إدلب.. لقطات تدمي القلوب لأب يتشبث بيد طفله بعدما تحول إلى أشلاء (فيديو)

الأكثر قراءة
مقالات

صعود طالبان.. يعمّق أزمة الإخوان

مقالات

طالبان.. الخلفيّة الشرعيّة، والفرق مع القاعدة وداعش، وإمكان التطوّر

فرنسا: 5 شروط لاعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)