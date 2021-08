كورونا.. دراسة حديثة تظهر تراجع كفاءة اللقاحات أمام سلالة دلتا

خلصت دراسة بريطانية في مجال الصحة العامة إلى أن الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداما للوقاية من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، والسائدة حاليا والأسرع انتشارًا، تضعُف في غضون 3 أشهر.

وخلصت أيضًا إلى أن أولئك الذين أصيبوا بعد حصولهم على جرعتي لقاح فايزر-بيونتك أو أسترازينيكا قد يشكلون خطرًا أكبر على الآخرين عما كان عليه الحال في سلالات الفيروس السابقة.

واستندت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد ومكتب الاحصاءات الوطنية، إلى أكثر من 3 ملايين مسحة من الأنف أو الحلق (اختبار بي سي آر) من عينات عشوائية في بريطانيا لتحليل ورصد صورة مفصلة لأنماط العدوى، بعدما أصبحت سلالة دلتا المهيمنة هذا العام.

ووجدت أنه بعد مرور 90 يومًا على الجرعة الثانية للقاحي فايزر أو أسترازينيكا، فإن كفاءة الأول في منع الإصابة تراجعت 75% والثاني 61%.

ومثل ذلك تراجعًا عن نسبة 85% لفايزر و68% لأسترازينيكا التي لوحظت بعد مرور أسبوعين على الجرعة الثانية. وكان التراجع في الفاعلية أكثر وضوحًا لدى من تزيد أعمارهم عن 35 عامًا.

