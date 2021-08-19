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شرطة واشنطن تحقق في احتمال وجود متفجرات بسيارة قرب الكونغرس (فيديو)

عناصر الشرطة تطوق محيط مبنى الكونغرس (مواقع التواصل)
عناصر الشرطة تطوق محيط مبنى الكونغرس (مواقع التواصل)
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202109:41 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تدخلت لتحقق في احتمال وجود متفجرات في سيارة بالقرب من مبنى الكابيتول بمقر الكونغرس في واشنطن.

وأوضحت شرطة مبنى الكابيتول أنها تحقق في صحة تهديد بوجود قنبلة بعد تدخل قواتها لتفتيش سيارة مشبوهة قرب مكتبة الكونغرس.

ونقل شهود عيان أن قوات الأمن أغلقت محيط الكونغرس وطلبت من جميع موظفي المكتبة مغاردة المكان تحسبا لأعمال إرهابية.

ونقلت محطة (سي إن إن) عن مصدر في الشرطة قوله إن “الشرطة أرسلت مفاوضين للتحاور مع رجل جالس في شاحنة يصدر هذا التهديد”.

ولم تؤكد القوى الأمنية الأمريكية حتى الآن النبأ الأخير، لكنها دعت إلى تجنب منطقة مكتبة الكونغرس الواقعة قبالة مقر البرلمان في الجانب الآخر من شارع وحديقة بجانب مقر المحكمة العليا مباشرة.

وجاء في بيان لشرطة العاصمة الأمريكية واشنطن أن الأمر يتعلق برجل يركب شاحنة صغيرة سوداء كان يحمل قنبلة.

وقال رئيس رئيس مفوضية الشرطة بالعاصمة واشنطن إن وحدات الأمن تراقب الوضع عن كثب وأنهم يعملون بجد في محاولة للتوصل إلى حل سلمي.

وأخلت الشرطة أبنية عدة تضم مكاتب تابعة للمكتبة وأخرى للكونغرس، فيما تلقى أشخاص موجودون في أبنية أخرى تعليمات بالابتعاد عن الأبواب والنوافذ، حسب ما أفاد صحفيون أمريكيون في المكان.

وبسبب العطلة البرلمانية في فصل الصيف لا تعقد جلسات في قاعات الكونغرس، إلا أن موظفين يأتون إلى الكابيتول للقيام بالواجبات الإدارية اليومية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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