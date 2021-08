شرطة واشنطن تحقق في احتمال وجود متفجرات بسيارة قرب الكونغرس (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تدخلت لتحقق في احتمال وجود متفجرات في سيارة بالقرب من مبنى الكابيتول بمقر الكونغرس في واشنطن.

وأوضحت شرطة مبنى الكابيتول أنها تحقق في صحة تهديد بوجود قنبلة بعد تدخل قواتها لتفتيش سيارة مشبوهة قرب مكتبة الكونغرس.

Police setting up a perimeter around the Capitol complex, instructing Library of Congress employees to “go home” pic.twitter.com/aiaM2Lllbj

ونقل شهود عيان أن قوات الأمن أغلقت محيط الكونغرس وطلبت من جميع موظفي المكتبة مغاردة المكان تحسبا لأعمال إرهابية.

ونقلت محطة (سي إن إن) عن مصدر في الشرطة قوله إن “الشرطة أرسلت مفاوضين للتحاور مع رجل جالس في شاحنة يصدر هذا التهديد”.

ولم تؤكد القوى الأمنية الأمريكية حتى الآن النبأ الأخير، لكنها دعت إلى تجنب منطقة مكتبة الكونغرس الواقعة قبالة مقر البرلمان في الجانب الآخر من شارع وحديقة بجانب مقر المحكمة العليا مباشرة.

NEW: USCP chief Thomas Manger gives rundown of the situation at the Library of Congress

– Man in black pickup said he had a bomb and “what appeared, the officer said… to be a detonator in the man’s hand.”

– USCP negotiators “hard at work trying to have a peaceful resolution.” pic.twitter.com/sEgnqjJDN8

— Andrew Solender (@AndrewSolender) August 19, 2021