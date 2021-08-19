البث الحي
الأخبار|إسبانيا

شاهد: مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات على شاطئ جنوبي إسبانيا

ساعد مرتادي الشاطئ السلطات بعفوية غير معهودة للقبض على أحد أفراد عصابة المخدرات (إعلام إسباني)
ساعد مرتادي الشاطئ السلطات بعفوية غير معهودة للقبض على أحد أفراد عصابة المخدرات (إعلام إسباني)
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202102:33 PM (مكة المكرمة)

فوجئ عشرات من مرتادي شاطئ مليسينا الذين كانوا يستمتعون بأشعة الشمس في سورفيلان بمقاطعة غرناطة جنوبي إسبانيا بسماع صوت سفينة تابعة للحرس المدني كانت تطارد مركبًا صغيرًا على بعد أمتار قليلة من الشاطئ.

لكن المشهد الذي وقع، السبت الماضي، لم ينتهِ عند هذا الحد، فقد توجه القارب مباشرة إلى الشاطئ وكاد يصطدم بأحد الموجودين، وسُمع صوت يقول خلال مقطع فيديو “إنه قادم إلى هنا. سوف ينزلان هنا”، ليتبين أن هناك اثنين من تجار المخدرات كان قاربهما مليئًا بحزم الحشيش.

وفي التسجيل، شوهد اثنان يقفزان من القارب وكل منهما يحمل حقيبة في ذراعيه، قبل أن يركضا بلا هدف بعيدًا عن البحر.

وبشكل غير متوقع، لاحق عشرات من مرتادي الشاطئ والسباحين والصيادين أحد المهربين وتمكنوا في النهاية من محاصرته وشل حركته على الرمال، واعتقل الآخر بعد لحظات من قبل الحرس المدني.

وعلى الرغم من أن أول شخص واجه المجرم المزعوم كان رقيبًا خارج الخدمة من الحرس المدني، إلا أن تدخل مرتادي الشاطئ بشكل تلقائي لمساعدة السلطات في تأدية مهمتهم، كان أمرًا مثيرًا للغاية.

ونُقل المشتبه بهما -البالغان من العمر 43 و32 عامًا- إلى السجن في سالوبرينيا على بعد 40 كيلومترًا من مكان احتجازهما، بعد ضبط شحنة بها 808 كيلوغرامات من الحشيش تقدر قيمتها بـ1.5 مليون يورو.

وأصبحت الآن رؤية مطاردات الشرطة على السواحل أو تفريغ المخدرات على الشواطئ وسط ذهول السياح نادرة نسبيًا بعدما كانت متكررة في السابق إلى أن وضعت السلطات خطة خاصة.

وتعد آخر حادثة انتشرت على نطاق واسع كانت قبل عام، عندما انتهى الأمر بطائرة هليكوبتر كانت تطارد قارب مخدرات على الشاطئ في لا لينيا دي لا كونسيبسيون، لكن دون تدخل المارة أو رواد الشواطئ الذين غالبا ما يكونوا شهودًا على الأحداث فقط.

وتم ضبط أكبر كمية من الماريغوانا بإسبانيا في هذا الصيف حتى الآن، داخل مصنع وتزن 5.6 أطنان وكانت جاهزة للشحن إلى المملكة المتحدة في منتصف يوليو/تموز الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسبانية

حول هذه القصة

الإعلام الأمريكي وصفه بالبطل.. مصري ينهي مطاردة 40 شرطيا لمشتبه به هارب (فيديو)

أثنت وسائل إعلام أمريكية على سائق شاحنة مصري مقيم بالولايات المتحدة يدعى أحمد شعبان واصفة إياه بالبطل، إذ ساعد حوالي 40 شرطيًا في القبض على مشتبه به في جريمة قتل، ما دفع وزيرة الهجرة المصرية للتعليق.

14/4/2021
المزيد من الأخبار

كورونا.. دراسة حديثة تظهر تراجع كفاءة اللقاحات أمام سلالة دلتا

جدل متواصل حول فعالية وآثار لقاحات فيروس كورونا المستجد (غيتي)

وول ستريت جورنال: إصابة دبلوماسيين أمريكيين في ألمانيا بـ “متلازمة هافانا”

تسببت الهجمات الغامضة بإصابة دبلوماسيين أمريكيين ورجال مخابرات بأمراض وأحيانا تلف بالدماغ (السفارة الأمريكية بالنمسا)

حسن نصر الله: سفينة الوقود الإيرانية الأولى في طريقها إلى لبنان (فيديو)

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله (الجزيرة مباشر)

مجزرة جديدة في إدلب.. لقطات تدمي القلوب لأب يتشبث بيد طفله بعدما تحول إلى أشلاء (فيديو)

الأكثر قراءة
مقالات

صعود طالبان.. يعمّق أزمة الإخوان

مقالات

طالبان.. الخلفيّة الشرعيّة، والفرق مع القاعدة وداعش، وإمكان التطوّر

فرنسا: 5 شروط لاعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)