شاهد: رجل يتدلى من لعبة ملاهي على ارتفاع 15 مترا

توفي رجل (32 عامًا) ظهر في مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية وهو يتدلى من لعبة ملاهي في متنزه لاجون الترفيهي بولاية يوتا، على ارتفاع 50 قدمًا (15.24 مترًا) قبل أن يسقط.

وشُوهِد الرجل في لعبة (سكاي رايد) وهو يتدلى من خارج الكرسي ويداه ممسكتان بشريط الأمان وسط صراخ الموجودين، لكنه سقط في النهاية وأصيب بجروح خطيرة، وتم نقله في حالة حرجة بطائرة هليكوبتر طبية إلى مستشفى محلي.

#15Ago Un hombre resultó herido el sábado por la noche cuando se cayó de un paseo en Lagoon.

El video enviado a FOX 13 muestra al hombre colgado del Sky Ride mientras cruzaba un área del parque. Se podía ver a la gente debajo del viaje mirando hacia arriba y gritando.

🎥✍️ @fox13 pic.twitter.com/4FU3ktSK5w — Somos Utah (@SomosUtah) August 15, 2021

وذهب الرجل إلى الحديقة مع أفراد الأسرة الآخرين، لكنه كان يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث.

وقالت شرطة فارمنجتون إنها أبلغت، صباح الإثنين الماضي، بوفاة الرجل بينما لا يزال التحقيق مستمرًا بشأن السقوط الذي وصفته بأنه “غير مقصود” كما لم تعلن اسم الرجل حتى الآن.