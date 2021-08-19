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شاهد: رجل يتدلى من لعبة ملاهي على ارتفاع 15 مترا

كان الرجل يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث (مواقع التواصل)
كان الرجل يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث (مواقع التواصل)
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202106:31 PM (مكة المكرمة)

توفي رجل (32 عامًا) ظهر في مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية وهو يتدلى من لعبة ملاهي في متنزه لاجون الترفيهي بولاية يوتا، على ارتفاع 50 قدمًا (15.24 مترًا) قبل أن يسقط.

وشُوهِد الرجل في لعبة (سكاي رايد) وهو يتدلى من خارج الكرسي ويداه ممسكتان بشريط الأمان وسط صراخ الموجودين، لكنه سقط في النهاية وأصيب بجروح خطيرة، وتم نقله في حالة حرجة بطائرة هليكوبتر طبية إلى مستشفى محلي.

وذهب الرجل إلى الحديقة مع أفراد الأسرة الآخرين، لكنه كان يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث.

وقالت شرطة فارمنجتون إنها أبلغت، صباح الإثنين الماضي، بوفاة الرجل بينما لا يزال التحقيق مستمرًا بشأن السقوط الذي وصفته بأنه “غير مقصود” كما لم تعلن اسم الرجل حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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