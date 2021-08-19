فرنسا: 5 شروط لاعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن على حركة طالبان التقيّد بخمسة شروط لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدّداً على أن ما تدلي به من “تصريحات معتدلة” لا قيمة له إن لم يقرن بالفعل.

وأوضح لودريان في مقابلة مع شبكة (بي إف إم تي في) الإخبارية الفرنسية “أعلم أنّهم يبذلون جهوداً كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال”.

خمسة شروط

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن” الجيل الجديد من طالبان إذا كان يريد اعترافاً دولياً فيتعيّن عليهم أولاً أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون”.

وشدد بأن عليهم -في إشارة إلى حركة طالبان- “أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذاً للإرهاب، يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية”.

وتابع الوزير الفرنسي تعداد الشروط بقوله إنّه يجب على طالبان أيضاً “أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، وأن يحترموا الحقوق، وخاصة حقوق المرأة”، وتابع “إنّهم يصرّحون بذلك ولكن يجب أن يفعلوه”.

المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة #طالبان للجزيرة مباشر: الدعم الذي حصلنا عليه من الشعب هو ما يُرسي شرعيتنا pic.twitter.com/UBMa3AxgBx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2021

أما الشرط الخامس والأخير وفقاً لوزير الخارجية الفرنسي فهو “أن يشكّلوا حكومة انتقالية”.

وشدد لودريان على أنّ “هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي”، وقال “بعدها سنرى لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقّق حتى الآن”.

وحذّر طالبان من أنّهم إذا لم يلبّوا هذه المطالب “فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتعيّن جعلهم يعيشون وضع المنبوذين هذا، سيتطلّب الأمر قدراً كبيراً من الحزم” بحسب ما قال.

خطوات ورسائل عملية

وتقول حركة طالبان أنها تغيرت كثيرا وأن طالبان 2001 مختلفة عن طالبان 2021، ولم تكتف بمجرد التصريحات بل بادرت لإثبات ذلك.

وفي أول مؤتمر صحفي تعقده بعد سيطرتها على كابل، حرصت الحركة طالبان على توضيح موقفها من عدد من الملفات التي تثير هواجس الغرب خاصة ما يتعلق بموقفها من المرأة.

وتناول المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، العديد من الموضوعات وأكد على العفو عن جميع الخصوم، وأشار إلى أن المرأة ستتمكن من العمل في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.





وأدلى بكلمات مطمئنة لوسائل الإعلام، قائلا إن المنافذ الإعلامية يجب أن تظل محايدة، لكن يجب ألا يتعارض أي محتوى مع القيم الإسلامية.

وقال “وسائل الإعلام الخاصة يمكنها مواصلة العمل في حرية واستقلال في أفغانستان”، مضيفا أن طالبان ملتزمة بحرية الإعلام في حدود الإطار الثقافي للحركة.