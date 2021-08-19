بايدن: القوات باقية في أفغانستان حتى إجلاء كل الأمريكيين

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة (ABC- إيه بي سي) أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها إذا ما تطلّب إجلاء جميع الأمريكيين ذلك.

وقال بايدن إن حركة طالبان تسهّل إجلاء الأمريكيين والأجانب من كابل، لكنّ القوات الأمريكية تواجه “صعوبات” في إخراج المواطنين الأفغان الذين تعاونوا معها.

وألمح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع الشبكة الأمريكية مساء الأربعاء إلى أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها في 31 أغسطس/آب إذا ما تطلّب الأمر ذلك.

وقال” يجب على الأمريكيين أن يفهموا أنّنا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس” قبل أن يضيف” وإذا بقي مواطنون أمريكيون، فسنبقى لإخراجهم جميعاً”.

EXCLUSIVE: Pres. Biden tells @GStephanopoulos that U.S. troops will stay until all Americans are out of Afghanistan, even if past Aug 31 deadline. https://t.co/iEDJSzuSLI pic.twitter.com/mby6KHQ5ms — ABC News (@ABC) August 19, 2021

وقال إنّ طالبان “يتعاونون، إنّهم يسمحون للمواطنين الأمريكيين بالخروج وللموظفين الأمريكيين بالخروج ولموظفي السفارات لكنّهم يواجهون- نحن نواجه صعوبة أكبر في إخراج أولئك الذين ساعدونا عندما كنّا هناك”.

وأقرّ بايدن بأنّه أصيب بالذهول من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وجيشها بعد كل ما قدّمته لهما الولايات المتّحدة، معتبراً في الوقت نفسه أنّ “حدوث فوضى” في أفغانستان كانت أمراً لا مفرّ منه بعد الانسحاب الأمريكي.

وقال الرئيس الديموقراطي إنّ فكرة “أنّه كانت هناك إمكانية للخروج من دون أن تترتّب على ذلك فوضى، فأنا لست أرى كيف يكون ذلك ممكنا”.

أفراد من حركة طالبان في القصر الرئاسي(الجزيرة)

دون مضايقات

من جانبها قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي (ويندي شيرمان) إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا طالبان “بأننا نتوقع منهم السماح لجميع المواطنين الأمريكيين وجميع الأفغان الراغبين في المغادرة بالرحيل بأمان ودون مضايقات”.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن القوات الأمريكية الموجودة في كابل، وعددها 4500، لا يمكنها مساعدة من يريدون الوصول للمطار لإجلائهم من هناك لأنها تركز على تأمين المطار ذاته، معترفا بأن عمليات الإجلاء لم تبلغ أهدافها بعد.

ما الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة حتى تعيد مشهد سايغون مرة أخرى في #أفغانستان؟ pic.twitter.com/VIoPpwZifF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2021

وأوضح أوستن للصحفيين قائلا” سنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة محاولات تهدئة الصراع وتأمين سبل عبور لهم للوصول للمطار، ليس لدي القدرة حاليا على الخروج وتوسيع نطاق العمليات الحالية إلى داخل كابل”.

وأفاد الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، بأن الأمن في مطار كابل مستقر وبأن طالبان لا تتدخل في العمليات العسكرية الأمريكية.

وفي ذات الشأن، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية سيبحثون جهود الإجلاء وسيسعون لتنسيق الرحلات خلال اجتماع عبر الإنترنت اليوم الخميس.

وأبلغ مسؤول غربي رويترز بأنه تم إجلاء نحو خمسة آلاف من الدبلوماسيين وموظفي الأمن وموظفي الإغاثة ومواطنين أفغان من كابل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبأن الرحلات العسكرية ستستمر على مدار الساعة.