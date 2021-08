بايدن: القوات باقية في أفغانستان حتى إجلاء كل الأمريكيين

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة (ABC- إيه بي سي) أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها إذا ما تطلّب إجلاء جميع الأمريكيين ذلك.

وقال بايدن إن حركة طالبان تسهّل إجلاء الأمريكيين والأجانب من كابل، لكنّ القوات الأمريكية تواجه “صعوبات” في إخراج المواطنين الأفغان الذين تعاونوا معها.

وألمح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع الشبكة الأمريكية مساء الأربعاء إلى أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها في 31 أغسطس/آب إذا ما تطلّب الأمر ذلك.

وقال” يجب على الأمريكيين أن يفهموا أنّنا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس” قبل أن يضيف” وإذا بقي مواطنون أمريكيون، فسنبقى لإخراجهم جميعاً”.

EXCLUSIVE: Pres. Biden tells @GStephanopoulos that U.S. troops will stay until all Americans are out of Afghanistan, even if past Aug 31 deadline. https://t.co/iEDJSzuSLI pic.twitter.com/mby6KHQ5ms

— ABC News (@ABC) August 19, 2021