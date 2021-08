تويتر تختبر طريقة جديدة للإبلاغ عن التغريدات المضللة

أعلنت شركة تويتر عملاق منصات التدوينات المصغرة، أنها شرعت ابتداء من أمس الثلاثاء باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن التغريدات التي تبدو مضللة.

وقالت تويتر إن بعض المغردين في أمريكا وكوريا الجنوبية وأستراليا سيجدون خيار وضع علامة على تغريدة على أنها “مضللة” بعد النقر على الإبلاغ عن تغريدة.

وأشارت الشركة إلى أنه أضحى بإمكان المستخدمين إرسال تقارير شخصية عن المعلومات المضللة بنفس الآلية المستخدمة في السابق للإبلاغ عن المحتوى الضار أو غير المقبول.

We're assessing if this is an effective approach so we’re starting small. We may not take action on and cannot respond to each report in the experiment, but your input will help us identify trends so that we can improve the speed and scale of our broader misinformation work.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) August 17, 2021