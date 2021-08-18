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تويتر تختبر طريقة جديدة للإبلاغ عن التغريدات المضللة

تويتر تواصل حربها المفتوحة ضد التغريدات المزيفة والمضللة (رويترز)
تويتر تواصل حربها المفتوحة ضد التغريدات المزيفة والمضللة (رويترز)
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202107:27 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة تويتر عملاق منصات التدوينات المصغرة، أنها شرعت ابتداء من أمس الثلاثاء باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن التغريدات التي تبدو مضللة.

وقالت تويتر إن بعض المغردين في أمريكا وكوريا الجنوبية وأستراليا سيجدون خيار وضع علامة على تغريدة على أنها “مضللة” بعد النقر على الإبلاغ عن تغريدة.

وأشارت الشركة إلى أنه أضحى بإمكان المستخدمين إرسال تقارير شخصية عن المعلومات المضللة بنفس الآلية المستخدمة في السابق للإبلاغ عن المحتوى الضار أو غير المقبول.

وأوضحت الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً لها، أنها ستقيم ما إذا كانت هذه الميزة نهجًا فعالاً أم لا، وقد لا تتخذ إجراءً بشأن كل بلاغ في التجربة أو ترد عليه.

وأشارت الشركة إلى أن مداخلات المستخدمين ستساعد في تحديد الاتجاهات حتى تتمكن تويتر من تحسين سرعة وحجم عمل المعلومات المضللة الأوسع نطاقًا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمواجهة المعلومات المضللة خاصة مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدلات التنافس بين الشركات المنتجة للقاحات المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتواجه تويتر -إلى جانب فيسبوك ويوتيوب- انتقادات باستمرار بشأن عدم بذل جهود كافية للتصدي للتضليل الإعلامي، غير أن المنصة لا تملك الموارد عينها كباقي المجموعات العملاقة في وادي السيليكون، وهي تستكشف تقنيات أقل تكلفة من الاستعانة بجيوش من الموظفين للإشراف على المضامين من خلال الاستفادة من المستخدمين أنفسهم.

وقد شددت الشبكة الاجتماعية قواعدها في هذا الإطار على مر السنين، خصوصاً خلال الحملة الانتخابية الأمريكية وانتشار جائحة كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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