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مشهد صادم.. أفغاني يتشبث بجناح طائرة بعد إقلاعها من مطار كابل (فيديو)

أفغانيون يتكدسون في مدرج الطائرات بمطار العاصمة كابل (مواقع التواصل)
أفغانيون يتكدسون في مدرج الطائرات بمطار العاصمة كابل (مواقع التواصل)
17/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202112:26 AM (مكة المكرمة)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تشبّث مواطن أفغاني بجناح طائرة خلال إقلاعها من مطار كابل، مع وجود عدد من الأفغان على جناح الطائرة ذاتها.

يأتي ذلك في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد وهروب الرئيس أشرف غني وتخوفات من انتقام الحركة من معارضيها، ما جعل المئات يهرعون إلى مطار العاصمة كابل طلبًا للهروب.

وقبل 48 ساعة، تداولت وسائل إعلام عدة وناشطون على منصات التواصل لقطات قالوا إنها توثق لحظة سقوط شخصين من طائرة كانا قد تشبثا بها أثناء إقلاعها من مطار كابل.

وعقب سيطرة طالبان على العاصمة، تكدس مئات المدنيين في المطار سعيًا للهرب، حاملين أمتعتهم بينما ترددت أصوات إطلاق نار.

وحاول المئات تسلق أسوار مطار كابل واقتحام المطار هروبًا من الأوضاع في بلادهم.

وشهد المطار، أمس الإثنين، تدافعا شديدا نجم عنه سقوط قتلى وجرحى بعد أن اقتحم آلاف الركاب مدرج المطار، وانتشرت قوات أمريكية عند المطار لتأمين إجلاء القوات الأمريكية وأطلقت النار في الهواء لردع مئات المدنيين الذين هرولوا في محاولة لركوب طائرة.

وفي واشنطن، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة أنها ستوفر ممرًا آمنًا للمدنيين للوصول إلى مطار كابل.

وأضاف سوليفان في إفادة إخبارية بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية الإجلاء في كابل يمكن أن تستمر حتى 31 أغسطس/آب الجاري، وأنها تتحدث مع طالبان عن الجدول الزمني المحدد لذلك وكيف سيتم تنفيذه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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