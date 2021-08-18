مخفيا هويتها.. مراسل قناة إسرائيلية يحاور المتحدث باسم طالبان والأخير يعلق (فيديو)

تعمد مراسل قناة (كان) الإسرائيلية (رسمية) عدم الكشف عن هويتها خلال إجرائه حوارًا عبر الهاتف مع المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية سهيل شاهين، وفق تقرير للقناة مساء أمس الثلاثاء.

واتصل روعي كايس، مراسل الشؤون العربية في القناة الإسرائيلية، بشاهين الموجود حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، وطرح أسئلة بعضها عن العلاقة بين طالبان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال كايس في تقرير بثته القناة، مساء الثلاثاء، إن شاهين يُعتبر حاليًا أحد الأشخاص الأكثر طلبًا من جانب الإعلام الأجنبي.

وأضاف أنه “خلال الاتصال قدمنا أنفسنا كقناة (كان) ولم نؤكد حقيقة أننا وسيلة إعلام إسرائيلية”، وفي التسجيل، يُسمع صوت شاهين وهو يسأل المراسل الإسرائيلي “من أي تلفزيون أنت؟”، ليرد الأخير “كان نيوز”.

למי שפספס והחמיץ, השיחה הבלעדית ויוצאת הדופן שקיימנו עם דובר הטליבאן בקטר, סוהיל שאהין, שבה הוא מתייחס לשלל נושאים אחרי כיבוש אפגניסטן ונסיגת ארה"ב. הריאיון הוא חלק ממתקפת חיוכים רחבה של הארגון פנימה והחוצה. אבל המסר המרכזי הוא "אפגניסטן תחילה". חומר ייחודי שנדיר לראות במחוזותינו https://t.co/aqRxWIN59Z — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 17, 2021

وعندما سأله عن مصير الأقليات في أفغانستان، وبينهم زبولون سيمانتوف وهو آخر يهودي في كابل، قال شاهين “لا أعرف اليهودي الأخير. لا نؤذي الأقليات. هناك سيخ وهندوس في البلاد ويمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية”.

وقال شاهين “يجب ألا يخاف الناس ويهربوا. تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني أن يموت الناس، بل سيكون هناك المزيد من السلام والاستقرار”.

I do many interviews with journalists every day after the falling of provincial centers of Afghnistan and the capital Kabul to the Islamic Emirate, some journalists maybe masquerading but I haven’t done interview with any one introducing himself he is from an Israeli media. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 17, 2021

ومجيبًا عن سؤال للمراسل الإسرائيلي حول ما قد يكون وراء تهنئة هنية، قال شاهين “إن هنأتنا حماس على الحرية وزوال الاحتلال فهذا جيد. لكن ليس لدينا تعاون مع حماس في أي منطقة. قاتلنا الاحتلال في أفغانستان فقط. أشكر من يهنئنا باستقلالنا”.

وأضاف شاهين أن طالبان تسعى إلى أن تكون علاقاتها جيدة مع العالم، وتابع “هناك الكثير من الدمار في البلاد، لقد عانى الناس في حرب استمرت 20 عاما. نريد المساعدة في إعادة بناء البلاد ونريد أن تكون هناك حرية”.

وعلّق شاهين اليوم على تويتر عقب اكتشافه حقيقة القناة، قائلًا “أقوم بالعديد من المقابلات مع الصحفيين كل يوم بعد السيطرة على كابل. ربما يتنكر بعض الصحفيين لكني لم أعقد مقابلة مع أي شخص يقدم نفسه من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية”.

תכף… ב-#חדשותהערב של @kann_news עם @DoriaLampel שיחה בלעדית ויוצאת דופן שקיימנו עם דובר ארגון הטליבאן בקטר שמבטיח לאפגנים ולעולם עתיד וורוד לארצו אחרי הנסיגה האמריקנית ולא מבין למה האנשים מנסים לברוח. יש למה לצפות pic.twitter.com/KvVQvxUV7w — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 17, 2021

وأمس الثلاثاء، أعلنت طالبان العفو العام عن موظفي الدولة ودعت النساء إلى المشاركة في حكومتها المرتقبة وتعهدت بألا تكون الأراضي الأفغانية منطلقًا للإضرار بأي دولة أخرى.

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، الأحد الماضي، وأعربت الحركة مرارًا عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

על התמונות של האפגנים בורחים ומנסים לעלות על טיסות בשדה התעופה קאבול אמר: "למה הם בורחים? החששות האלה לא מעוגנים במציאות. אנחנו מבטיחים להם שלום וביטחון, לא כמו שהיה בעבר". על הפחד של אנשים מחוקי השריעה: "משמעות השריעה היא לא הרג, אלאיותר ביטחון, יותר יציבות ויותר שלום במדינה">> — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 17, 2021

والإثنين، هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لطالبان، مهنئًا “بزوال الاحتلال الأمريكي عن أفغانستان”.

وتمنى برادر بحسب بيان للحركة لفلسطين “وشعبها المظلوم النصر والتمكين ثمرةً لجهادهم ومقاومتهم”، داعيًا الدول والشعوب إلى نصرة الشعب الفلسطيني.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون عبر تويتر إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وسيطرة طالبان ستكون له تداعيات على مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى أمن إسرائيل، من دون توضيح.

בשיחה הוא גם סיפר על הצייפה לקבל סיוע בשיקום המדינה גם מאיראן השכנה שבירכה על הנסיגה האמריקנית. הבהיר כי ארגונו לא ירשה לאף גורם להשתמש באדמת אפגניסטן נגד מדינות אחרות>> — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 17, 2021

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت طالبان بتوسيع سيطرتها في أفغانستان مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وسيطرت الحركة خلال أقل من 10 أيام على البلاد كلها تقريبًا.

وفي 2001 أسقط تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، حكم طالبان لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات سبتمبر/أيلول من ذلك العام في الولايات المتحدة.

באשר לברכות מצד ארגון חמאס העזתי, אמר הדובר כי אין שיתוף פעולה עמו, אך אם הם מברכים את טליבאן על העצמאות באפגניסטאן, אז בארגונו מודים להם. סוף סופי — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 17, 2021