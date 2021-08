مخفيا هويتها.. مراسل قناة إسرائيلية يحاور المتحدث باسم طالبان والأخير يعلق (فيديو)

تعمد مراسل قناة (كان) الإسرائيلية (رسمية) عدم الكشف عن هويتها خلال إجرائه حوارًا عبر الهاتف مع المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية سهيل شاهين، وفق تقرير للقناة مساء أمس الثلاثاء.

واتصل روعي كايس، مراسل الشؤون العربية في القناة الإسرائيلية، بشاهين الموجود حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، وطرح أسئلة بعضها عن العلاقة بين طالبان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال كايس في تقرير بثته القناة، مساء الثلاثاء، إن شاهين يُعتبر حاليًا أحد الأشخاص الأكثر طلبًا من جانب الإعلام الأجنبي.

وأضاف أنه “خلال الاتصال قدمنا أنفسنا كقناة (كان) ولم نؤكد حقيقة أننا وسيلة إعلام إسرائيلية”، وفي التسجيل، يُسمع صوت شاهين وهو يسأل المراسل الإسرائيلي “من أي تلفزيون أنت؟”، ليرد الأخير “كان نيوز”.

وعندما سأله عن مصير الأقليات في أفغانستان، وبينهم زبولون سيمانتوف وهو آخر يهودي في كابل، قال شاهين “لا أعرف اليهودي الأخير. لا نؤذي الأقليات. هناك سيخ وهندوس في البلاد ويمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية”.

وقال شاهين “يجب ألا يخاف الناس ويهربوا. تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني أن يموت الناس، بل سيكون هناك المزيد من السلام والاستقرار”.

I do many interviews with journalists every day after the falling of provincial centers of Afghnistan and the capital Kabul to the Islamic Emirate, some journalists maybe masquerading but I haven’t done interview with any one introducing himself he is from an Israeli media.

