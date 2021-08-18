عادل إمام يتصدر غوغل عربيا بعد أنباء عن عزله التام بسبب كورونا

تصدر الفنان المصري عادل قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على محرك غوغل في دول عربية عديدة، وسط تساؤلات عن حقيقة حالته الصحية بعد تداول أنباء عن تكثيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير إخبارية -محلية وعربية- أن عائلة إمام شددت بشكل تام الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خوفًا من إصابته بالعدوى، لا سيما بعد وفاة الفنانين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز مؤخرًا.

وأفادت بمنع الزيارات بشكل نهائي عن الفنان وعدم الخروج من البيت خاصة وأنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طوال.

وأضافت أن العاملين والمترددين على بيت عادل إمام يخضعون لعمليات تعقيم كاملة كما تعمل إحدى شركات المستلزمات الطبية على تعقيم المنزل أسبوعيًا.

انتشرت الساعات القليلة الماضية أخبار تتناول زيادة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تقوم بها عائلة الفنان المصري #عادل_إمام وذلك من أجل حمايته وتجنب إنتقال ​فيروس #كورونا​ إليه.https://t.co/W7KG0U8XTH pic.twitter.com/cfu6JvxJVL — layalina (@layalina) August 18, 2021

وبسبب حالة الحذر الشديد تقرر عدم خوضه أي أعمال فنية في الفترة المقبلة خوفا من العدوى رغم تأكيد نجله المخرج رامي إمام مشاركة والده في عمل سينمائي قريبًا.

بعد وفاة ‘‘دلال عبدالعزيز’’ .. عزل الفنان عادل إمام بسبب فيروس كورونا .. ومصادر تكشف طبيعة مرضه https://t.co/JEbECax43h — مجمع الاخبار (@ny20221) August 18, 2021

ودائمًا ما تلاحق الشائعات عادل إمام خاصة فيما يتعلق بحالته الصحية وإصابته بكورونا واعتزاله الفن إلى أن يخرج أحد المقربين منه لينفي تلك الأنباء، وفي كل مرة تعيده تلك الشائعات إلى الواجهة بقوة.

وعزز تلك الأنباء عدم حضور إمام جنازة صديقه سمير غانم ومن بعده دلال، ما أثار تساؤلات عدة. وذكرت تقارير محلية أن الحالة الصحية لعادل إمام مع تقدمه في السن وما يصاحبها من ضعف للمناعة، لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف.

وتحدثت تقارير أخرى عن أن إمام تلقى عدة أفكار للعودة إلى موسم دراما رمضان لكنه لم يحسم موقفه حتى الآن، وكان آخر عمل فني قدمه هو مسلسل (فلانتينو) الذي عرض في موسم رمضان من العام الماضي.

وعادل إمام ممثل سينمائي ومسرحي كوميدي قدم أكثر من 150 عملًا فنيًا، ما بين أفلام ومسرحيات ومسلسلات كوميدية واجتماعية وسياسية، ويعد أحد أبرز نجوم الجيل الثاني من فناني الكوميديا في مصر والعالم العربي.

عادت إلى الواجهة مجدداً الأخبار التي تتناول زيادة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تقوم بها عائلة الممثل المصري ​عادل إمام​ وذلك من أجل حمايته وتجنب إنتقال ​فيروس كورونا​ إليه، خصوصاً وأنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة. pic.twitter.com/Vwb788LEZh — مجلة الإعلامي (@themediamagazin) August 18, 2021