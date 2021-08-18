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شاب يطلق النار عشوائيا من سلاح آلي بسبب خلاف داخل مقهى (فيديو)

تمكّن الغضب من الرجل أثناء شجار أطلق على إثره الأعيرة النارية بشكل عشوائي (مواقع التواصل)
تمكّن الغضب من الرجل أثناء شجار أطلق على إثره الأعيرة النارية بشكل عشوائي (مواقع التواصل)
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202103:30 PM (مكة المكرمة)

أطلق شاب سوري النار عشوائيا داخل أحد مقاهي مدينة حلب شمالي البلاد وذلك بسبب خلاف مع أحد أصدقائه، ما تسبب في إصابة شخص وأثار هلع وفوضى بالمكان.

وأفادت تقارير إخبارية محلية أن الحادثة وقعت أحد المقاهي القريبة من قلعة حلب التاريخية، حين تمكّن الغضب من الشاب أثناء شجار أطلق على إثره الأعيرة النارية بشكل عشوائي.

وتداول ناشطون على منصات التواصل ووسائل إعلام مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة يوثق الحادثة، ويظهر خلاله شاب يقطع الشارع باتجاه المقهى ثم بدأ بإطلاق النيران قرب طاولات الزبائن، وحاول أحدهم إيقافه دون جدوى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: حصل خلاف وشجار بين اثنين من المواطنين أمام مطعم وحمّام باب الأحمر في محيط قلعة حلب، إذ أقدم أحدهم على إطلاق النار من بارودة حربية (بندقية آلية) وتوارى بعدها عن الأنظار.

وأضافت “وقد تسبب بإصابة الآخر، وهو عامل في حمّام باب الأحمر، بشظايا بسيطة في الساعد والفخذ، وتم إسعافه إلى مشفى الرازي بحلب ووضعه الصحي جيد”.

وأفاد البيان إلقاء القبض على مطلق النار بعد بحث مكثف عنه، مع مصادرة السلاح وأعيرة نارية، بينما لا تزال التحقيقات جارية معه حول الحادثة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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