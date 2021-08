بدأ “لفة الموت”.. تمساح يهاجم موظفة بمركز للزواحف وزائر يتدخل في الوقت المناسب (فيديو)

هرع أحد الزائرين داخل مركز للزواحف في ويست فالي سيتي بمقاطعة (سالت ليك) في ولاية يوتا الأمريكية لمساعدة وإنقاذ معالجة حيوانات برية بعدما هاجمها تمساح وسحبها خلال حفل للأطفال.

والتقطت تيريزا وايزمان مقطع الفيديو قبل أيام، ويظهر زوجها دوني وايزمان، وهو يهب لمساعدة المدربة في (سكيلز آند تيلز) وهي شركة توصف بأنها تعليمية وترفيهية.

ويُظهر الفيديو الموظف معالجة الزواحف ليندسي بول (31 عامًا) وهي تحاول توجيه التمساح إلى المياه بعد أن قفز إلى المنصة، وفجأة عض الحيوان المفترس على يدها وسحبها في الماء وبدأ ما يعرف باسم “لفة الموت”، بينما يصرخ الأطفال ذعرًا.

وعلى الفور قفز وايزمان إلى الخزان ليصارع التمساح وإنقاذ يد الموظفة وسحبها بعيدًا عن فكي التمساح بمساعدة ضيف آخر عُرف لاحقًا باسم تود كريستوفر.

From Scales and Tails Utah: We want to send a huge shoutout to Donnie Wiseman and Todd & Amy Christopher! We want to thank them for their heroism. Working with some of these animals has inherent risks that we as the staff accept. Yesterday, the sort of event that we hope never

