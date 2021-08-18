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بدأ “لفة الموت”.. تمساح يهاجم موظفة بمركز للزواحف وزائر يتدخل في الوقت المناسب (فيديو)

التمساح سحب الموظفة في الماء وبدأ ما يعرف باسم "لفة الموت" (إعلام أمريكي)
التمساح سحب الموظفة في الماء وبدأ ما يعرف باسم "لفة الموت" (إعلام أمريكي)
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202104:54 PM (مكة المكرمة)

هرع أحد الزائرين داخل مركز للزواحف في ويست فالي سيتي بمقاطعة (سالت ليك) في ولاية يوتا الأمريكية لمساعدة وإنقاذ معالجة حيوانات برية بعدما هاجمها تمساح وسحبها خلال حفل للأطفال.

والتقطت تيريزا وايزمان مقطع الفيديو قبل أيام، ويظهر زوجها دوني وايزمان، وهو يهب لمساعدة المدربة في (سكيلز آند تيلز) وهي شركة توصف بأنها تعليمية وترفيهية.

ويُظهر الفيديو الموظف معالجة الزواحف ليندسي بول (31 عامًا) وهي تحاول توجيه التمساح إلى المياه بعد أن قفز إلى المنصة، وفجأة عض الحيوان المفترس على يدها وسحبها في الماء وبدأ ما يعرف باسم “لفة الموت”، بينما يصرخ الأطفال ذعرًا.

وعلى الفور قفز وايزمان إلى الخزان ليصارع التمساح وإنقاذ يد الموظفة وسحبها بعيدًا عن فكي التمساح بمساعدة ضيف آخر عُرف لاحقًا باسم تود كريستوفر.

وقالت الشركة في بيان على فيسبوك إن المعالجة تلقت مساعدة طبية في مكان الحادث من قبل إيمي كريستوفر، التي كانت لديها خلفية تمريض وبدأت في الإسعافات الأولية قبل وصول خدمات الطوارئ.

وتم نقل الموظفة إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية في يدها ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا قريبًا، وفقًا لتقارير محلية.

وفي منشور آخر أثنت الشركة على الأبطال الثلاثة الذين تدخلوا في الوقت المناسب بمحض إرادتهم لإنقاذ الموظفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحيفة ذا هيل

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