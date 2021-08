الولايات المتحدة تنفي وجود اتفاق مع تركيا بشأن اللاجئين الأفغان

أكدت السفارة الأمريكية في أنقرة عدم صحة وجود أي اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان.

ونشرت السفارة الأمريكية تغريدة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على تويتر باللغتين الإنجليزية والتركية، قالت فيها إن ما يُشاع من مزاعم حول حدوث اتفاق بين الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان، عارٍ تمامًا عن الصحة.

The U.S. Embassy wishes to state that allegations regarding an “agreement” or “deal” between President Biden and President Erdoğan regarding Afghan refugees or migrants are completely without foundation.

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) August 18, 2021