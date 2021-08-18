الولايات المتحدة تنفي وجود اتفاق مع تركيا بشأن اللاجئين الأفغان

أكدت السفارة الأمريكية في أنقرة عدم صحة وجود أي اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان.

ونشرت السفارة الأمريكية تغريدة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على تويتر باللغتين الإنجليزية والتركية، قالت فيها إن ما يُشاع من مزاعم حول حدوث اتفاق بين الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان، عارٍ تمامًا عن الصحة.

The U.S. Embassy wishes to state that allegations regarding an “agreement” or “deal” between President Biden and President Erdoğan regarding Afghan refugees or migrants are completely without foundation. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) August 18, 2021

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، أعربت تركيا عن رفضها تنفيذ برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول أخرى، في إطار ما يعرف باسم برنامج قبول المهاجرين الأفغان وعائلاتهم الذي أعلنته واشنطن من قبل.

ووصفت الخارجية التركية آنذاك القرار الأمريكي بأنه “غير مسؤول” وغير مقبول من دون موافقة أنقرة، وحذرت في بيان من أن يتسبب ذلك في خلق أزمة هجرة كبيرة بالمنطقة، بالإضافة إلى زيادة معاناة الأفغان في دروب الهجرة.

وطالب البيان بإيجاد حل من خلال التشاور بين دول المنطقة، وقال إن تركيا استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم على مدار السنوات السبع الماضية ولا يمكنها تحمل أزمة هجرة جديدة نيابة عن دولة ثالثة.

والسبت الماضي -قبل يوم واحد من سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل- قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن تجري محادثات سرية مع دول عدة لاستضافة الأفغان الذين كانوا يتعاونون مع قواتها بشكل مؤقت، في وقت تعهدت كندا وفرنسا بمواصلة استقبال الأفغان المهددين.