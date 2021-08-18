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مع انتشار المتحور دلتا.. أمريكا تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاحي فايزر وموديرنا

السلطات الصحية الأمريكية تتصدر دول العالم بتقديم جرعة ثالثة ضد فيروس كورونا (الفرنسية)
السلطات الصحية الأمريكية تتصدر دول العالم بتقديم جرعة ثالثة ضد فيروس كورونا (الفرنسية)
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202108:23 PM (مكة المكرمة)

قالت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الأمريكيين الذين أخذوا لقاحًا من شركتي فايزر وموديرنا سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معزِّزة بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، بدءًا من 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار -من بينهم مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روتشيل والينسكي والقائمة بأعمال وكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية جانيت وودكوك- في بيان مشترك “إن البيانات المتاحة تُظهر بوضوح أن الحماية من الإصابة بفيروس كرونا تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح. لكن مع هيمنة المتحورة دلتا، بدأنا نرى أدلة على انخفاض الحماية ضد المرض بأعراضه الخفيفة والمتوسطة”.

وخلصوا إلى أن هناك حاجة إلى جرعة معزِّزة لزيادة الحماية التي يوفرها اللقاح إلى أقصى حد وإطالة أمدها.

وجاء في البيان الذي وقّعه مستشار البيت الأبيض لشؤون الوباء أنتوني فاوتشي “نحن مستعدون لتقديم جرعات معززة لجميع الأمريكيين بدءا من 20 سبتمبر القادم، على أن يكون قد مرت ثمانية أشهر على الجرعة الثانية”.

وسيكون أول المستفيدين من هذه الجرعة المعززة المتقاعدون في دور المسنين والمسنون الآخرون والعديد من العاملين الصحيين الذين كانوا أولى الفئات التي حصلت على اللقاح في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤولون الصحيون إلى أن جرعة معززة ستكون “ضرورية على الأرجح” للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون الذي يعطى بجرعة واحدة.

لكن حملة التحصين بهذا اللقاح لم تبدأ في الولايات المتحدة إلا في مارس/آذار2021 ومن المتوقع صدور بيانات بشأنه في الأسابيع المقبلة، علما بأن الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون هم أقلية في الولايات المتحدة وبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 14 مليونا.

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وقد تزامن قرار الجهات الطبية الأمريكية بضرورة تقديم جرعة ثالثة، مع تراجع الآثار الأولى لحملات التطعيم وتقليص المساعدات الحكومية للأمريكيين، إلى جانب التأثيرات الواضحة لمتحورة دلتا وإلقائها بظلال متزايدة على الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وسجل الاقتصاد الأمريكي قفزة كبيرة في الربيع الماضي، عندما أتاحت حملة التطعيم إمكانية العودة إلى القاعات الداخلية للمطاعم والحانات والسفر الجوي والإجازات في الفنادق من دون قيود كبيرة.

وكان هذا الإنفاق مدعوما بشيكات حكومية دفعت في شهري مارس/ وأبريل/نيسان وإعانات البطالة السخية التي منحت لملايين العاطلين عن العمل.

لكن هذه المساعدات يجري إلغاؤها تدريجيا وهذا ما تم في نصف الولايات الأمريكية حتى الآن وسيشمل كل البلاد بحلول مطلع سبتمبر المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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