اقتحامات للأقصى وبناء حي استيطاني جديد في القدس واعتداء على طلاب بالضفة (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، بينما بنى الاحتلال حي استيطاني جديد في القدس ومنع تكريم طلاب الثانوية بالعيسوية، في حين اندلعت مواجهات في طوباس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية وصلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

كما أفادت ببناء حي استيطاني جديد وتجريف أرض كرم المفتي في حي الشيخ جراح ووادي الجوز في القدس المحتلة.

وأصيب ثلاثة شبان بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية تياسير شرق طوباس، وتعاملت الطواقم الطبية مع إصابتين بالرصاص الحي وثالثة بالرصاص المطاطي في الأطراف السفلية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، صباح اليوم، مدينة طوباس وقرية تياسير شرقًا واعتقلت مواطنا من طوباس، كما أعاقت وصول الطلاب لمقاعد الدراسة في مدرسة ذكور تياسير الثانوية.

وبث تلفزيون فلسطين (رسمي) لحظة انقلاب دورية تابعة للاحتلال خلال اقتحامه مدينة طوباس بالإضافة إلى سماع دوي إطلاق نار، وخلال المواجهات في قرية تياسير أطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.

بدورها، استنكرت وزارة التعليم الفلسطينية اعتداء جنود الاحتلال على طلبة وكادر مدرسة تياسير والذي أسفر عن إصابة أحد الطلاب، وكذلك منع الطلبة والمعلمين من الوصول إليها.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم، أن هذه الممارسات المجحفة والمتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية في المناطق كافة، تتطلب اتخاذ موقف حازم من دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات مع مستهل العام الدراسي، الأمر الذي يعرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم، ويحرمهم من تلقي تعليمهم بشكل آمن ومستقر أسوة بأطفال العالم.

وأمس الثلاثاء، منعت مخابرات الاحتلال “تكريم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة” بعد اقتحام ملعب ياسر عرفات في نادي العيسوية بالقدس وإخراج المشاركين.

وبث تلفزيون فلسطين لقطات توثق الطريقة التي استلم بها طلبة الثانوية العامة شهادتهم بعدما اقتحم الاحتلال حفل التكريم الخاص بهم في البلدة، واعتقال مسؤول النادي.