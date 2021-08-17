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مسؤول في طالبان يؤكد أن البرقع لن يكون إلزاميا

سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (مواقع التواصل)
سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (مواقع التواصل)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202109:10 PM (مكة المكرمة)

أكّد مسؤول رفيع المستوى في طالبان، اليوم الثلاثاء، أن ارتداء البرقع لن يكون إلزاميا كما كان الحال حين حكمت الحركة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة وضع حجاب.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة في الدوحة لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية “البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي (يمكن) الالتزام به، فهناك أنواع مختلفة من الحجاب”.

ولم يحدّد شاهين نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.

وسعى شاهين إلى طمأنة الأفغان حول هذا الموضوع لا سيّما مع تزايد التكهنات بمصير النساء بعد هيمنة طالبان على البلاد.

وأوضح أن النساء “يمكنهن التعلم من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، وهذا يعني الجامعة. لقد أعلنا هذه السياسة في المؤتمرات الدولية ومؤتمر موسكو وهنا في مؤتمر الدوحة” التي استضافت محادثات سياسية.

وأضاف أن آلاف المدارس في المناطق التي استولت عليها طالبان ما زالت تعمل.

وقالت روث بولارد الصحفية المتخصصة في تغطية الصراعات بالشرق الأوسط، في تقرير نشرته (وكالة بلومبرغ) للأنباء إنه مع دخول طالبان العاصمة كابل، جمع المحاضرون في الجامعات طالباتهم في طقوس أشبه بالوداع النهائي.

وتسيطر طالبان الآن على كل أفغامستان تقريبا من الولايات إلى عواصهما والمعابر الحدودية مع معظم الدول الست المجاورة والآن، العاصمة قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية في 31 أغسطس/آب الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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