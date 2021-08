مسؤول في طالبان يؤكد أن البرقع لن يكون إلزاميا

أكّد مسؤول رفيع المستوى في طالبان، اليوم الثلاثاء، أن ارتداء البرقع لن يكون إلزاميا كما كان الحال حين حكمت الحركة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة وضع حجاب.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة في الدوحة لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية “البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي (يمكن) الالتزام به، فهناك أنواع مختلفة من الحجاب”.

ولم يحدّد شاهين نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.

We assure all diplomats, embassies, consulates, and charitable workers, whether they are international or national that not only no problem will be created for them on the part of IEA but a secure environment will be provided to them, Inshallah.

— Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 16, 2021