مسؤول في طالبان يؤكد أن البرقع لن يكون إلزاميا

أكّد مسؤول رفيع المستوى في طالبان، اليوم الثلاثاء، أن ارتداء البرقع لن يكون إلزاميا كما كان الحال حين حكمت الحركة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة وضع حجاب.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة في الدوحة لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية “البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي (يمكن) الالتزام به، فهناك أنواع مختلفة من الحجاب”.

ولم يحدّد شاهين نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.

We assure all diplomats, embassies, consulates, and charitable workers, whether they are international or national that not only no problem will be created for them on the part of IEA but a secure environment will be provided to them, Inshallah. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 16, 2021

وسعى شاهين إلى طمأنة الأفغان حول هذا الموضوع لا سيّما مع تزايد التكهنات بمصير النساء بعد هيمنة طالبان على البلاد.

وأوضح أن النساء “يمكنهن التعلم من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، وهذا يعني الجامعة. لقد أعلنا هذه السياسة في المؤتمرات الدولية ومؤتمر موسكو وهنا في مؤتمر الدوحة” التي استضافت محادثات سياسية.

وأضاف أن آلاف المدارس في المناطق التي استولت عليها طالبان ما زالت تعمل.

وقالت روث بولارد الصحفية المتخصصة في تغطية الصراعات بالشرق الأوسط، في تقرير نشرته (وكالة بلومبرغ) للأنباء إنه مع دخول طالبان العاصمة كابل، جمع المحاضرون في الجامعات طالباتهم في طقوس أشبه بالوداع النهائي.

Unless major powers do more than hold their collective breath and hope for the best, the fallout from their indifference will be felt well beyond Afghanistan’s borders. @asfandyarmir & @husainhaqqani talked to me about what comes next … https://t.co/54wzgf4NV0 via @bopinion — Ruth Pollard (@rpollard) August 15, 2021

وتسيطر طالبان الآن على كل أفغامستان تقريبا من الولايات إلى عواصهما والمعابر الحدودية مع معظم الدول الست المجاورة والآن، العاصمة قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية في 31 أغسطس/آب الجاري.