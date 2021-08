“ليست دقيقة” بعد أن أثارت الجدل.. مراسلة أمريكية تعلق على صورة لها بالحجاب (فيديو)

أثارت مراسلة شبكة (سي إن إن) الأمريكية (كلاريسا وورد) جدلا واسعا بعد أن تم تداول صورتها وهي بالحجاب والعباءة، أثناء تغطيتها تطورات الأوضاع في العاصمة الأفغانية كابل بعد سيطرة حركة طالبان.

وظهرت الأمريكية (كلاريسا وورد) بالحجاب أثناء تغطيتها الصحفية للوضع في محيط السفارة الأمريكية في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021