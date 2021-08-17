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لابيد وغانتس يشكران الرئيس الفلسطيني للمساعدة بإطفاء حرائق القدس

حرائق القدس تمتد لليوم الثالث على التوالي (الأناضول)
حرائق القدس تمتد لليوم الثالث على التوالي (الأناضول)
17/8/2021

وجه وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان، اليوم الثلاثاء، شكرًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس على إرساله مساعدات لإخماد الحرائق المشتعلة منذ يومين في جبال القدس المحتلة.

جاء ذلك في تغريدتين منفصلتين لوزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية يائير لابيد، عبر حسابيهما على موقع تويتر.

وقال غانتس مرفقًا تغريدته بصور لسيارات إطفاء فلسطينية “أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمبادرته بإرسال رجال إطفاء جاؤوا اليوم للمساعدة”.

وأضاف “الضمان المتبادل وإنقاذ أرواح الناس هما مصلحة مشتركة لنا جميعا”.

وغرّد لابيد “سيارات الإطفاء الفلسطينية تشق طريقها للمساعدة في إخماد حرائق جبال القدس، شكرا لتعاونكم”.

وفي السياق، قالت قناة كان الإسرائيلية الرسمية إن أربع فرق إطفاء من السلطة الفلسطينية انضمت إلى جهود السيطرة على الحرائق.

ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي بيان -حتى الآن- بشأن إرسال طواقمها لإطفاء الحرائق في جبال القدس.

ومنذ صباح الثلاثاء، تعمل 14 طائرة إطفاء في مكافحة النيران التي أدت إلى إجلاء آلاف السكان من منازلهم بعدة قرى وبلدات.

وقال دادي سمحي رئيس سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إنه أبلغ القيادة السياسية بأنه لا داعي لمساعدات دولية جوية للمساهمة في إطفاء الحرائق مع تراجع حدتها.

وأمس الإثنين، أعلنت كل من اليونان وقبرص نيتهما إرسال مساعدات جوية للمساعدة في إطفاء الحرائق التي اندلعت، الأحد الماضي، في جبال القدس.

ولجأت إسرائيل إلى طلب المساعدات الدولية لإطفاء الحرائق بعد ما فشلت قوات الإطفاء مدعومة بالجيش في السيطرة عليها.

وأعلنت سلطة الإطفاء، أمس الإثنين، أن النيران أتت على ما يزيد عن 17 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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