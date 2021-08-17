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النيل يواصل الارتفاع ويتسبب في انهيار منازل شمالي السودان (فيديو)

الخرطوم تبلغ مرحلة الفيضان وتوقعات بأن تشهد فروع النيل ارتفاعات إضافية (غيتي)
الخرطوم تبلغ مرحلة الفيضان وتوقعات بأن تشهد فروع النيل ارتفاعات إضافية (غيتي)
16/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202101:08 AM (مكة المكرمة)

واصل منسوب نهر النيل، الإثنين، ارتفاعه عند العاصمة السودانية الخرطوم مسجلا 17.16 مترا، وهو أعلى من منسوب الفيضان بنحو 66 سنتميترا.

وأوضح بيان لوزارة الري والموارد المائية، أن منسوب النيل سجل 17.16 مترا متجاوزا منسوب الفيضان بنحو 66 سنتميترا.

وأشارت إلى أن النيل منسوبه حاليا أقل من أعلى منسوب للفيضان (على الإطلاق) بـ50 سنتيمترا، حيث سجل أعلى منسوب 17.66 في سبتمبر/ أيلول 2020.

وناشد البيان المواطنين أخذ كل التحوطات اللازمة.

 

وفي السياق ذاته، أعلنت ولاية نهر النيل (شمال) انهيار عدد من المنازل، جراء ارتفاع منسوب النيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، دون ذكر عددها.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، ارتفاع عدد المتضررين جراء الأمطار الغزيرة والسيول في السودان إلى 15 ألفا و700 شخص، في 10 ولايات (من أصل 18 ولاية).

والثلاثاء الماضي، قال الناطق باسم مجلس الدفاع المدني (حكومي) العميد عبد الجليل عبد الرحيم إن الأمطار والسيول تسببت بمصرع 26 شخصًا منذ بداية يوليو/ تموز الماضي.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

وسنويا تواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة، تسببت العام الماضي بوفاة 138 شخصا.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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