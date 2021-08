دراسة: 10% فقط من الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يتخلصون منه

أظهرت دراسة قام بها فريق متخصص، أن أغلب الأطفال الذين يشخصون بالإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لا يتخلصون من هذه الحالة كما كان يعتقد على نطاق واسع.

وتظهر هذه الحالة في فترة البلوغ في أشكال مختلفة وتزيد وتقل على مدار العمر بحسب الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة واشنطن.

وقالت الباحثة الرئيسية (مارغريت سيبلي) “من المهم أن يفهم المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أنه أمر عادي أن يكون في حياتهم فترات قد يستحيل فيها السيطرة على الأمور”.

Teachers usually look for hyperactivity, disorganization, or forgetfulness as the signs of ADHD before recommending an evaluation. But the way ADHD often expresses itself in girls is seldom read as such. https://t.co/q8YGamN5H1

— ADDitude (@ADDitudeMag) August 14, 2021