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بعد عودة طالبان.. بايدن: التاريخ أثبت أن أفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات (فيديو)

16/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202101:05 AM (مكة المكرمة)

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مؤكداً تمسكه بهذه السياسة  وأن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.

وسيطرت طالبان، أمس الأحد، على العاصمة كابل في أعقاب سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما وتكلفت مليارات الدولارات.

وقال بايدن في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض “أقف بقوة وراء قراري. بعد 20 عاماً، تعلّمت بالطريقة الصعبة أنه لن يكون هناك أبداً وقت جيد لسحب القوات الأمريكية” من أفغانستان.

وأضاف أن المصلحة القومية لبلاده في أفغانستان كانت بشكل أساسي تتمحور دوماً حول منع استهداف الولايات المتحدة بهجمات إرهابية انطلاقاً من البلد الغارق في الحرب، مؤكدا أن “المهمة في أفغانستان لم تكن يوماً بناء دولة”.

وقال الرئيس الأمريكي: “أثبت التاريخ أن أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات”.

وأقر بايدن بأن الحكومة الأفغانية انهارت بشكل أسرع من المتوقع.

وقال “تعهدت دائماً للشعب الأمريكي أن أكون صريحاً معه. الحقيقة هي أن هذا حدث أسرع بكثير من تقديراتنا” في إشارة الى انهيار الحكومة الأفغانية.

وأضاف “أعطيناهم كل فرصة لتقرير مستقبلهم. لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم”.

وتعهد بايدن بإعطاء الأولوية للطريقة التي ستعامَل بها النساء والفتيات الأفغانيات قائلا: “سوف نستمر برفع الصوت عالياً بشأن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني والنساء والفتيات”.

وتوعد بايدن حركة طالبان بـ”رد مدمر” إن هي عرقلت أو عرضت للخطر عملية الإجلاء الحاصلة عبر مطار كابل لآلاف الدبلوماسيين الأمريكيين والمترجمين الأفغان.

وقال إنه في حال وقع أي هجوم فإن رد الولايات المتحدة سيكون “سريعاً وقويّاً”. وأضاف “سندافع عن أناسنا بقوة مدمّرة إذا لزم الأمر”.

وقال بايدن إن روسيا والصين “ترغبان” بغرق الولايات المتحدة لأجل غير مسمى في المستنقع الأفغاني.

وأشار إلى أنه نصح الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني بالمفاوضات مع طالبان، فقال إنه سيقاتل.. ولكنه كان مخطئا، موضحا أن القيادة الأفغانية فشلت في التعامل مع الأمر ولم تكن موحدة.

وأضاف “دعمنا القوات المسلحة الأفغانية بصورة لم تحدث لأية دولة وكانت تمتلك سلاحا لم يمتلكه عناصر طالبان”، مشيرا أنه من الخطأ تكليف القوات الأمريكية بما لا تود القوات الأفغانية القيام به.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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