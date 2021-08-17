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اليونيسف تبدي تفاؤلا حذرا إزاء العمل مع طالبان بعد تصريحات عن تعليم الفتيات

طالبات أفغانيات داخل فصل دراسي في ولاية هرات (غيتي)
طالبات أفغانيات داخل فصل دراسي في ولاية هرات (غيتي)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202105:09 PM (مكة المكرمة)

أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأفغانستان اليوم الثلاثاء تفاؤلا حذرا إزاء العمل مع مسؤولي حركة طالبان عقب سيطرة الحركة على السلطة في البلاد.

وقال (مصطفى بن مسعود) مدير العمليات الميدانية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأفغانستان اليوم الثلاثاء إن مديرا في الصحة تابعا لطالبان في هرات طلب من الموظفات مواصلة العمل كالمعتاد.

وأبدى مدير العمليات الميدانية للمنظمة “تفاؤلا حذرا” إزاء العمل مع مسؤولي حركة طالبان عقب سيطرتهم على السلطة في البلاد، مشيرا إلى تعبيرهم عن الدعم لتعليم الفتيات.

وذكر مصطفى بن مسعود أن المدير التابع لحركة طالبان في هرات طلب من الموظفات مواصلة العمل كالمعتاد، موضحا أن اليونيسف لم تدشن بعد خط اتصال مباشرا مع طالبان في العاصمة كابل.

ولا تزال اليونيسف تقدم مساعدات في معظم أنحاء أفغانستان، وعقدت اجتماعات مبدئية مع ممثلي طالبان الجدد في المدن التي بسطت الحركة السيطرة عليها مثل قندهار وهرات وجلال أباد.

وقال مصطفى بن مسعود في إفادة أمام الأمم المتحدة “نجري مناقشات، ونحن متفائلون إلى حد ما استنادا إلى تلك المناقشات” مضيفا أن 11 مكتبا من 13 مكتبا ميدانيا تواصل عملها في الوقت الراهن.

وأوضح قائلا” لا نواجه أية مشكلة مع طالبان في تلك المكاتب الميدانية”.

وأشارت اليونيسف إلى أن بعض ممثلي طالبان المحليين ينتظرون الإرشادات من قادتهم فيما يتعلق بتعليم الفتيات، بينما قال آخرون إنهم يريدون أن تظل أبواب المدارس مفتوحة.

وأصدرت حركة طالبان الأفغانية اليوم عفوا عاما، وقالت في بيان “صدر عفو عام عن الجميع لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة” كما أمرت مقاتليها بالحفاظ على الانضباط.

وقال مسؤول كبير في حركة طالبان، إن الحركة أمرت مقاتليها بالحفاظ على الانضباط وعدم دخول أي مبان دبلوماسية ولا اعتراض أية سيارات تابعة لسفارات، كما طلبت من المواطنين الذهاب إلى أعمالهم كالمعتاد.

المصدر : رويترز

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