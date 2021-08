اليونيسف تبدي تفاؤلا حذرا إزاء العمل مع طالبان بعد تصريحات عن تعليم الفتيات

أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأفغانستان اليوم الثلاثاء تفاؤلا حذرا إزاء العمل مع مسؤولي حركة طالبان عقب سيطرة الحركة على السلطة في البلاد.

وقال (مصطفى بن مسعود) مدير العمليات الميدانية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأفغانستان اليوم الثلاثاء إن مديرا في الصحة تابعا لطالبان في هرات طلب من الموظفات مواصلة العمل كالمعتاد.

وأبدى مدير العمليات الميدانية للمنظمة “تفاؤلا حذرا” إزاء العمل مع مسؤولي حركة طالبان عقب سيطرتهم على السلطة في البلاد، مشيرا إلى تعبيرهم عن الدعم لتعليم الفتيات.

وذكر مصطفى بن مسعود أن المدير التابع لحركة طالبان في هرات طلب من الموظفات مواصلة العمل كالمعتاد، موضحا أن اليونيسف لم تدشن بعد خط اتصال مباشرا مع طالبان في العاصمة كابل.

ولا تزال اليونيسف تقدم مساعدات في معظم أنحاء أفغانستان، وعقدت اجتماعات مبدئية مع ممثلي طالبان الجدد في المدن التي بسطت الحركة السيطرة عليها مثل قندهار وهرات وجلال أباد.

As UNICEF's work continues in #Afghanistan we're calling for attacks on children to end, hard-won girls’ rights, including access to education to be protected, and humanitarian access maintained.https://t.co/mFmKAKdZZ5

— UNICEF (@UNICEF) August 17, 2021