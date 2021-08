لقطات صادمة لحشود من الأفغان يتشبثون بطائرة أمريكية أثناء إقلاعها (فيديو)

بث ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو صادمة لحشود من المدنيين في أفغانستان يحاولون التشبث بطائرة عسكرية أمريكية أثناء إقلاعها من مطار العاصمة كابل.

وبينت اللقطات مدى صعوبة إقلاع الطائرة بسبب تعلق كثيرين بجسم الطائرة وعجلاتها واحتشادهم حولها في محاولة للصعود على متنها بعد يوم من سيطرة حركة طالبان على كابل.

كما تداولت وسائل إعلام عديدة وناشطون لقطات قالوا إنها للحظة سقوط شخصين من طائرة كانا قد تشبثا بها أثناء إقلاعها من مطار كابل، لكن لم يتسن حتى الآن التأكد مما وقع.

وبدت شوارع ومؤسسات كابل مهجورة اليوم لكن مئات المدنيين تكدسوا في المطار سعيًا للهرب، وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي المئات يسرعون صوب المطار حاملين أمتعتهم بينما ترددت أصوات إطلاق نار.

وانتشرت قوات أمريكية عند المطار لتأمين إجلاء القوات الأمريكية وأطلقت النار في الهواء لردع مئات المدنيين الذين هرولوا باتجاه مدرج الطائرات في محاولة لركوب طائرة.

02-1109, a C-17A of #USAF carrying almost 800 Afghan refugees onboard left #Kabul, #Afghanistan almost 2 hours ago while a crowd of civilians were on the runway of the airport! pic.twitter.com/4ywaAmpsvz — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 16, 2021

وتجري عمليات إجلاء الدبلوماسيين وغيرهم من الرعايا الأجانب بوتيرة متسارعة في كابل، وأعلنت الخارجية الأمريكية إنزال العلم الإثنين عن مقر سفارة الولايات المتحدة في كابول التي بات “جميع موظفيها تقريبا” في المطار بانتظار الاجلاء. بينما لا تخطط روسيا لإجلاء العاملين في سفارتها.

وبعد أن رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خمسة آلاف عدد الجنود الذين نشروا في مطار كابل لتنفيذ عملية الإجلاء التي تشمل 30 ألف شخص، قرر أمس الأحد إرسال ألف جندي إضافي.

An unknown number of people fell to their death when they attempted to hunch up on the side of a departing Air Force C-17 from out-of-control #Kabul Airport (OAKB). pic.twitter.com/HSgS3m3Byc — JACDEC (@JacdecNew) August 16, 2021

Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3 — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021