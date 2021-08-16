البث الحي
الأخبار

بعد سيطرة طالبان على كابل.. ماكرون: يجب مكافحة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
16/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202112:01 AM (مكة المكرمة)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة، اليوم الإثنين “وجوب ألا تصبح أفغانستان مجددا معقلا للإرهاب”، مؤكدا أن تحرك فرنسا “يهدف أولا إلى مواصلة مكافحة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله”.

ونبه الرئيس الفرنسي إلى أن “هناك مجموعات إرهابية موجودة في أفغانستان وستسعى إلى استغلال انعدام الاستقرار”، داعيا إلى “رد (دولي) مسؤول وموحد” ومضيفا “أنه رهان من أجل السلام والاستقرار الدوليين ضد عدو مشترك، الإرهاب ومن يدعمونه”.

وقال ماكرون “سنقوم بكل ما هو ممكن لتتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوربا من التعاون بفاعلية لإن مصالحنا واحدة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

كذلك، أعلن ماكرون مبادرة مع الدول الأوربية “لاستباق موجات هجرة واسعة تغذي التهريب على أنواعه”.

وقال ماكرون “نطلق اذن، بالتنسيق مع جمهورية ألمانيا الفدرالية وأوربيين آخرين، مبادرة لبلورة رد صلب ومنسق وموحد”، داعيا إلى “تضامن في الجهود وتجانس في معايير الحماية وإقامة آليات تعاون مع دول العبور”.

وأوضح أن الجهد الفرنسي يتركز حاليا على ضمان أمن الفرنسيين وعدد من الأفغان الذين عملوا مع فرنسا أو يدافعون عن قيم وحقوق الإنسان.

وأكد أن “من واجبنا حماية من يساعدوننا: مترجمون وسائقون وطباخون وآخرون. لقد وصل نحو 800 شخص إلى الأراضي الفرنسية. (لكن) عشرات ما زالوا هناك.. وسنبقى مستنفرين بالكامل من أجلهم”.

وأطلقت باريس عملية إجلاء عسكرية عبر طائرتين يتوقع أن تصلا إلى كابول في الساعات المقبلة لنقل فرنسيين وأفغان.

وأوضح ماكرون أن فرنسا تحمي أيضا “في هذا الوقت مندوب الاتحاد الأوربي” وتقدم “حماية إلى الموظفين الأفغان في الممثلية الأوربية”.

وسيطرت طالبان، أمس الأحد، على العاصمة كابل في أعقاب سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما وتكلفت مليارات الدولارات.

وعانت أفغانستان حربا منذ العام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بعد عودة طالبان.. بايدن: التاريخ أثبت أن أفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء خطابه من البيت الأبيض (رويترز)

النيل يواصل الارتفاع ويتسبب في انهيار منازل شمالي السودان (فيديو)

الخرطوم تبلغ مرحلة الفيضان وتوقعات بأن تشهد فروع النيل ارتفاعات إضافية (غيتي)

سعيّد: حرية التنقل مكفولة لكل التونسيين إلا المطلوبين للعدالة (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيّد قام بزيارة مطار تونس قرطاج الدولي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: خوف وترقب في دول الجوار الأفغاني بعد سيطرة طالبان على كابل

مسلحو ن من طالبان يركبون سيارة للشرطة في العاصمة كابل (رويترز)
الأكثر قراءة

الأخطاء التي ارتكبها البنتاغون وساهمت في انهيار الجيش الأفغاني.. تعرف عليها

عناصر من قوات الجيش الأفغاني خلال حفل تخرج (غيتي - أرشيفية)

المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان: هذا يوم عظيم في تاريخ بلادنا ومنفتحون على الحوار مع الجميع (فيديو)

محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان
مقالات

حقيقة طالبان من البداية حتى الآن

تعرف على أبرز ردود الفعل الدولية بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

مقاتلون من حركة طالبان (رويترز)