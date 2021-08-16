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اقتحامات للأقصى واعتقال مقدسيين وتجريف أراض في قلقيلية لصالح مشروع استيطاني

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يعتقل 3 مقدسيين بعد الاعتداء عليهم (وفا)
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يعتقل 3 مقدسيين بعد الاعتداء عليهم (وفا)
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:49 PM (مكة المكرمة)

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين باحات المسجد الأقصى المبارك في حين اعتدى جنود إسرائيليون على عدد من الشبان واعتقلوهم بينما شرعت قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي قلقيلية.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين على ثلاثة شبان بالضرب عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلتهم.

وقال أحد حراس الأقصى لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت ثلاثة شبان من القدس القديمة بعد ان اعتدت عليهم بالضرب والدفع أثناء وجودهم عند باب السلسلة.

واقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية قبل انسحابهم من باب السلسة.

تجريف أراضي قلقيلية

يأتي ذلك بينما شرعت قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي قلقيلية (مدينة فلسطينية قرب الخط الأخضر) لتنفيذ مخطط استيطاني يهدف إلى توسعة الشارع الاستيطاني رقم (55) الرابط بين مدينتي قلقيلية ونابلس الوقعة شمالي الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ بموجب هذا المخطط الذي أعلن عنه عام 2019، ستستولي سلطات الاحتلال على نحو 166 دونمًا من أراضي بلدة عزون وقرية النبي إلياس ومدينة قلقيلية الواقعة شرق المحافظة.

هجمات واستهدافات

وفي نابلس أيضًا هاجم مستوطنون منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن عددًا من مستوطني “يتسهار” هاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية للبلدة وتصدى لهم الأهالي، مما أدى إلى اندلاع  مواجهات مع قوات الاحتلال.

كما جرفت آليات الاحتلال طريقا زراعيًا بطول ثلاثة كيلومترات كانت قد شقتها الإغاثة الزراعية لخدمة عشرات المزارعين في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس كما هدمت غرفة زراعية.

ويستهدف الاحتلال بشكل متكرر الطرق الزراعية في سهل عاطوف أحد امتدادات سهل البقيعة ويدمرها بشكل كامل أوجزئي كما يدمر الغرف الزراعية التي يستخدمها المزارعون لحفظ معداتهم الزراعية.

وكانت قوات الاحتلال دمرت في وقت سابق من هذا العام طريقًا زراعيًا آخر يخدم عشرات العائلات وآلاف الدونمات التي تنشط فيها الزراعة المروية.

وفي الضفة أيضًا، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في أراضي بلدة دير بلوط غرب سلفيت. وهذه المنطقة مهددة بالاستيلاء عليها وكان الاحتلال قد اقتلع في 6 يناير/كانون الثاني الماضي أكثر من 3 آلاف شجرة زيتون فيها.

كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية (بركس لحظائر الأغنام) في تجمع الثعلة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل بمنازل مشيدة من الطوب ومسقوفة بالصفيح، إضافة الى منشأة زراعية مملوكة لاثنين من المواطنين، وأشار الى أن قوات الاحتلال صورت عدة منازل في مناطق خلة الضبع ومغاير العبيد وصارورة بمسافر يطا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة هدم لمساكن المواطنين في خرب يطا ومسافرها بحجة أنها تقع في مناطق عسكرية أو ما يسمى أراضي دولة أو أن المنطقة مصنفة (ج) وذلك لدفع المواطنين إلى الرحيل عن هذه المناطق لصالح المشاريع الاستيطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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