وارسو ترفض اتّهام إسرائيل لها بمعاداة السامية.. ما السبب؟

رفض رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الأحد، اتّهام إسرائيل لبلاده بمعاداة السامية موجهًا الاتهام إلى الحكومة الإسرائيلية بالسعي لاستغلال القضية سياسيا.

وقال مورافيتسكي إن قرار إسرائيل استدعاء القائم بأعمالها في واسو، أمس السبت “لا أساس له وغير مسؤول”.

ويأتي ذلك على خلفية إصدار وارسو قانونا جديدا يحد زمنيا إمكان التقدّم بشكاوى بشأن أملاك صودرت إثر الحرب العالمية الثانية.

وفي منشور له على فيسبوك، قال مورافيتسكي إن “أحدا ممن يدركون حقيقة الهولوكوست ومعاناة بولندا إبان الحرب العالمية الثانية لا يقبل ممارسة السياسة على هذا النحو”.

وحذّر مورافيتسكي من أن خطوة إسرائيل من شأنها أن “تزيد الكراهية تجاه بولندا والبولنديين”، وقال إن أولاد سفير بولندا إلى إسرائيل في طريقهم للعودة إلى بلادهم.

وتابع “إذا واصلت إسرائيل مهاجمة بولندا على هذا النحو، فسيكون لهذا الأمر تأثير سلبي جدًا على علاقاتنا على الصعيدين الثنائي وفي المحافل الدولية”.

والقانون الذي أصدره الرئيس البولندي أندري دودا، أمس السبت، يحصر الصلاحية القانونية للشكاوى المقدّمة ضد مصادرة أملاك بـ30 عاما كحد أقصى من تاريخ المصادرة، أي أن الشكاوى المقدّمة بعد ذلك تعد لاغية.

ومعلوم أن الكثير من الأملاك المصادرة على صلة بالجالية اليهودية في بولندا.

وبما أن عمليات المصادرة حصلت بغالبيتها إبان الحقبة الشيوعية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فإن القانون سيحول عمليا دون تقديم عدد كبير من الشكاوى.

وفي حين تدافع الحكومة عن القانون معتبرة أنه سيعزز الاستقرار التشريعي في سوق العقارات، يقول معارضوه إنه مجحف بحق أشخاص من حقّهم التقدّم بشكاوى بشأن مصادرة أملاكهم، بمن فيهم ناجون من محرقة اليهود وعائلاتهم.

والسبت، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أنه استدعى إلى إسرائيل القائم بأعمال الدولة العبرية في وارسو بعد إصدار القانون.

وجاء في بيان أصدره لبيد “صدّقت بولندا اليوم -وهي ليست المرة الأولى- على قانون غير أخلاقي معاد للسامية”.

פולין אישרה היום, לא בפעם הראשונה, חוק אנטישמי ולא מוסרי. הוריתי הערב לממונה על השגרירות בוורשה לחזור מיד לישראל להתייעצויות ללא הגבלת זמן. השגריר החדש לפולין, שאמור היה לצאת בקרוב לוורשה, לא ייצא לפולין בשלב זה. pic.twitter.com/cHCtK38KJb — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 14, 2021

وقال لبيد إنه أمر القائم بأعمال الدولة العبرية في وارسو “بالعودة فورا إلى إسرائيل للتشاور لأجل غير مسمى”.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن “السفير الإسرائيلي الجديد إلى بولندا الذي كان مقررا أن يتوجّه إلى وارسو سيبقى في إسرائيل في الوقت الراهن”.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القانون واصفا إياه بأنه “مخزٍ”، واعتبر أنه يظهر “ازدراء مشينا بذكرى الهولوكوست”، وجاء في بيان أصدره “إنه تدبير خطير لا يمكن لإسرائيل أن تتغاضى عنه”.

ישראל רואה בחומרה את אישור החוק שמונע מיהודים לקבל פיצוי על רכוש שנגזל מהם בתקופת השואה, ומצרה על העובדה שפולין בוחרת להמשיך לפגוע במי שאיבדו את עולמם. מדובר בהחלטה מבישה ובזלזול מחפיר בזיכרון השואה. זהו צעד חמור שישראל לא תוכל לעמוד מולו בשיוויון נפש. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) August 14, 2021

وقال لبيد إن وزارة الخارجية ستوصي المبعوث البولندي إلى إسرائيل الذي يُمضي عطلة حاليًا بـ”مواصلة عطلته في بلاده”.

وتابع “عليه أن يستغل وقته لكي يشرح للبولنديين معنى الهولوكوست بالنسبة للإسرائيليين”.

وإبان الحرب العالمية الثانية قُتل 6 ملايين بولندي نصفهم من اليهود، وبعد الحرب أمّمت السلطات الشيوعية عددًا كبيرًا من الأملاك المهجورة بفعل مقتل أصحابها أو هروبهم.

وفي حين يحمي القانون المشتكين اليهود وغير اليهود، قال ناشطون إن المالكين اليهود سيكونون أكثر تضررا لأنهم غالبًا ما تأخروا في التقدّم بشكاوى بعد الحرب.