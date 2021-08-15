ملحم بركات.. غوغل يحتفي بذكرى ميلاد “الفنان المثير والثائر” فماذا تعرف عنه؟

احتفى محرك البحث الشهير غوغل اليوم الأحد بالذكرى السادسة والسبعين لميلاد المطرب والملحن وكاتب الأغاني اللبناني الراحل ملحم بركات، تخليدًا لإرثه الفني الفريد.

وعرض غوغل رسومات الشعار المبتكرة، ويظهر فيها بركات -الذي توفي عام 2016- وهو يحمل ميكروفونًا ويرتدي بدلة بيضاء أثناء الغناء، في الرسم التوضيحي.

ويعد ملحم بركات من أشهر الفنانين والملحنين اللبنانيين والعرب، اشتهر بلقب “الفنان المثير والثائر” وأيضًا “أبو مجد”، وقدم ألحانًا لكبار المطربين من بينهم الراحل وديع الصافي وصباح وسميرة توفيق وماجدة الرومي ووليد توفيق.

لحن بركات وغنى آلاف الأغنيات، واشتهر بحرصه على التراث الغنائي العربي مع إضفاء لمسة تطوير جعلت لأغنياته طابعًا مميزًا يجذب فئات عمرية مختلفة.

ولد ملحم بركات في 15 أغسطس/آب 1945 بقرية كفرشيما التابعة لقضاء بعبدا بمحافظة جبل لبنان جنوب شرق بيروت، ونشأ في أسرة متوسطة الحال، وورث بركات حب الفن والموسيقى من والده الذي كان يجيد عزف العود.

ظهرت موهبته الفنية في مراحل دراسته الأولى، ليتعلم لاحقًا أصول العزف على العود في المعهد الوطني للموسيقى، ويتأثر بالموسيقار المصري محمد عبد الوهاب.

بدأ بركات حياته المهنية في الستينيات ممثلا ومغنيا في الإنتاج المسرحي الموسيقي وأسس قاعدة جماهيرية ضخمة في العالم العربي وظهر في عدة أفلام لبنانية في الثمانينيات، ولديه العديد من الأغاني الشعبية.

في بداياته، غنى في قريته كفرشيما وكانت أولى تجاربه الغنائية أغنية “الله كريم بنرجع ع ضيعتنا”، أما أولى ألحانه فكانت “بلغي كل مواعيدي” مع الفنانة جورجيت صايغ ولاقت الأغنية رواجًا كبيرًا.

ملحم بركات اشتهر بأسلوبه الموسيقي الفريد وعروضه الحية المثيرة (أرشيفية)

توسعت شهرة بركات ملحنًا في السبعينيات، كما عمل في كثير من مسرحيات الأخوين رحباني والفنانة فيروز، وكان أول عمل مسرحي لعب دور بطولته هو مسرحية بعنوان “الأميرة زمرد”، كما خاض تجربة التمثيل السينمائي من خلال دور البطولة في فيلم “حبي لا يموت”.

اشتهر بأسلوبه الموسيقي الفريد وعروضه الحية المثيرة حيث جمعت موسيقاه بين العناصر الكلاسيكية والارتجال. ووصف العديد من الفنانين اللبنانيين الكبار موهبته بأنها لا مثيل لها لما يمتلكه من طبقات صوت عالية وذات مواصفات جيدة.

يملك بركات رصيدًا من نحو 13 ألبومًا وأكثر من 107 أغنيات، منها أغنيات للبنان مثل “موعدنا أرضك يا بلدنا” و”بلادي ومين ما بيعرف جمالها” و”يا صمتي يا معذبني”، ونال جوائز وأوسمة عديدة من دول ومؤسسات وجمعيات عدة.

توفي بركات يوم 28 أكتوبر/تشرين الثاني 2016 عن عمر ناهز 72 عامًا في بيروت بعد أشهر قليلة من المرض، وأبَّنه رفيق دربه الشاعر نزار فرنسيس -الذي كتب له معظم كلمات أغانيه- قائلًا “اليوم خسرت أغلى رجل في حياتي”.

ورحل ملحم بركات بعد مسيرة فنية طويلة طبع خلالها الأغنية العربية المعاصرة بأسلوبه الفني الإبداعي وأدائه الذي يجمع بين الطرب الأصيل والغناء المتجدد.