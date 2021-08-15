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لبنان.. 235 مريضا يواجهون خطر الموت خلال ساعات.. ما القصة؟ (فيديو)

الأطفال في مستشفيات بيروت عرضة للموت جراء نفاد الوقود (غيتي)
الأطفال في مستشفيات بيروت عرضة للموت جراء نفاد الوقود (غيتي)
14/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202101:14 AM (مكة المكرمة)

قال الدكتور فيصل القاق الأستاذ بالجامعة الأمريكية في بيروت إن الاستغاثة غير المسبوقة التي أطلقتها إدارة مستشفى الجامعة تأتي في وقت تتصاعد فيه أزمة غير قابلة للحل في لبنان، على حد وصفه.

وأكد القاق للجزيرة مباشر أن الظروف الحالية من أقسى ما قد يواجهه اللبنانيون، وهذا ما يصعِّب على المستشفى التصرف في الوقت الراهن، ويستلزم من الجهات كافة دعم المستشفى والمرضى بأسرع وقتٍ ممكن.

وأشار الأستاذ بالجامعة الأمريكية إلى أن عددًا من الجهات استجابت، ظهر السبت، لاستغاثة المستشفى ووفرت كمية من الوقود، لكن الحاجة للمزيد ما زالت قائمة.

وأضاف أن مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت أحد أهم مراكز الرعاية الصحية والأكاديمية في لبنان، وقد خدم آلاف المرضى خلال السنوات الماضية، لكن تراكم الفساد في مفاصل الدولة والإهمال وتراخي السلطة الحاكمة أدى إلى المأزق اللبناني الحالي بما في ذلك قطاع الصحة.

وكانت إدارة مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت وجهت نداء استغاثة لإنقاذ مئات المرضى من الموت في غضون 48 ساعة، جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وقال المستشفى في بيان عبر فيسبوك إنه يواجه كارثة وشيكة وتهديدًا بإغلاق قسري بدءًا من غد الإثنين، وذلك لتوقف أجهزة التنفس عن العمل.

 

وحذر المستشفى من عواقب توقف هذه الأجهزة عن عملها، ما ينذر بوفاة 40 شخصًا بالغًا، فضلًا عن 15 طفلًا يعيشون على أجهزة التنفس، كما أن 180 شخصًا عرضة للموت جراء توقف أجهزة الغسيل الكلوي عن العمل، علاوة على احتمال موت المئات من مرضى السرطان البالغين والأطفال.

وعبر بيانها، وجهت إدارة المستشفى نداء عاجلًا للحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكذلك جميع الوكالات والمنظمات القادرة على المساعدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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