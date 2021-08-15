20 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان (فيديو)

قُتل نحو 20 فردًا وأصيب 79 بجروح في انفجار صهريج وقود في منطقة عكّار شمالي لبنان بحسب ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ولم ترد تفاصيل حول سبب الانفجار الذي وقع في وقت يعاني فيه لبنان من نقص في المحروقات ينعكس سلبًا على المرافق العامة والمؤسسات وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا في موقع الانفجار.

وأوضح الصليب الأحمر على تويتر أن فرقه “نقلت 20 جثة” من موقع انفجار صهريج وقود في عكار إلى مستشفيات في المنطقة، وأن 79 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح.

وقال ياسين متلج، وهو موظف في أحد مستشفيات عكار إن ما لا يقل عن سبع جثث وعشرات المصابين بحروق نقلوا إلى المستشفى، موضحًا أن الجثث “محروقة إلى حد لا يمكننا التعرف إليها، بعضها بلا وجوه وبعضها بلا أيادٍ”.

وقال إن المستشفى اضطر إلى رفض استقبال معظم الجرحى لأنه غير مجهز لمعالجة المصابين بحروق بالغة، ونقل بعضهم إلى مستشفى في طرابلس على مسافة 25 كيلومترًا.

أزمة لبنان

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، تسببت بفقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها فيما بات 78% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر و36% في فقر مدقع، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن “ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيق” مشيرة إلى أن المصابين “كانوا بغالبيتهم ممن تجمعوا حول الخزان “لتعبئة الوقود منه”.

وذكرت أن قوة من الجيش حضرت في حينه لمعالجة الأمور وبعد مغادرة الجيش المكان ليلًا، حصل تدافع كبير من قبل أبناء المنطقة لتعبئة ما تبقى من البنزين في الخزان، وحصل الانفجار.

وقع الانفجار في عكّار بعد أقل من أسبوعين على إحياء لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب العام الماضي 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وتشكلت صفوف انتظار طويلة أمس السبت أمام محطات الوقود بينما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج وقود في بعض المناطق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأعلن الجيش السبت أنه باشر “عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين” ونشر صورًا يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.

وكان الجيش أكد في بيان أن وحداته “ستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.