البث الحي
الأخبار

على خطى جده.. حفيد الأسطورة محمد علي يفوز بمباراته الأولى ملاكما محترفا (فيديو)

حفيد محمد علي يفوز بمباراته الأولى كملاكم محترف(مواقع التواصل)
حفيد محمد علي يفوز بمباراته الأولى كملاكم محترف(مواقع التواصل)
15/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202104:55 PM (مكة المكرمة)

فاز (نيكو علي والش) حفيد أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل على منافسه بالضربة القاضية الفنية في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين.

وجاء فوز حفيد أسطورة الملاكمة (محمد علي) بطل العالم في وزن الثقيل، على منافسه (جوردان ويكس) وذلك في أول مباراة على مستوى ملاكمة المحترفين الليلة الماضية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

الملاكم (نيكو علي-21 عاما) هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي، وقد وقع عقد الاحتراف الأول في يونيو/حزيران الماضي.

وأسقط والش منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.

ونقلت شبكة (إي إس بي إن) التلفزيونية عن الملاكم الصاعد قوله “بالتأكيد أفكر كثيرا في جدي وأفتقده”. وأوضح قائلًا “أعتقد أن ويكس وأنا صنعنا بعض التاريخ الليلة”.

وتوفي محمد علي صاحب الانجازات العديدة في يونيو حزيران 2016، ووصفه حفيده بأنه “أعظم ملاكم حتى الآن”.

 

وقال الملاكم الشاب الذي يحاول السير على خطى جده “هو أعظم ملاكم ظهر حتى الآن وربما أعظم شخص أيضًا”.

وارتدى الحفيد (علي والش) السروال الرياضي الخاص بجده محمد علي، واحتفل مع أفراد عائلته داخل الحلبة فرحًا بالفوز.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أفغانستان.. طالبان تدخل العاصمة كابل وتسيطر على القصر الرئاسي وغني يغادر إلى طاجيكستان (فيديو)

مقاتلو طالبان يتجولون في العاصمة كابل (غيتي)

الجيش التركي يزود مناطق الفيضانات بمركبات تتحول إلى جسور اصطناعية (فيديو)

تتصل الجسور الاصطناعية ببعضها لتشكل جسراً بين منطقتين قطع الفيضان التواصل بينهما (مواقع التواصل)

أمريكا تنقل سفارتها في كابل للمطار ووفد أفغاني يلتقي بطالبان بالدوحة وروسيا تخاطب مجلس الامن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (ر ويترز)

لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار صهريج الوقود في عكار وروايات متباينة بشأن الحادث

جندي لبناني يتحدث مع أحد مصابي الحادث-بيروت 15 أغسطس (رويترز)
الأكثر قراءة
مقالات

حقيقة طالبان من البداية حتى الآن

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

طالبان تؤكد وقوفها على تخوم كابل وتنسيق حكومي مع “شركاء دوليين” لحماية العاصمة

تصاعدت التوترات مع تقدم حركة طالبان في أفغانستان (غيتي)

علميا.. ما عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان يوميا؟ (فيديو)

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة (غيتي)