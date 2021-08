على خطى جده.. حفيد الأسطورة محمد علي يفوز بمباراته الأولى ملاكما محترفا (فيديو)

فاز (نيكو علي والش) حفيد أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل على منافسه بالضربة القاضية الفنية في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين.

وجاء فوز حفيد أسطورة الملاكمة (محمد علي) بطل العالم في وزن الثقيل، على منافسه (جوردان ويكس) وذلك في أول مباراة على مستوى ملاكمة المحترفين الليلة الماضية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running 😤@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY — Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021

الملاكم (نيكو علي-21 عاما) هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي، وقد وقع عقد الاحتراف الأول في يونيو/حزيران الماضي.

وأسقط والش منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.

ونقلت شبكة (إي إس بي إن) التلفزيونية عن الملاكم الصاعد قوله “بالتأكيد أفكر كثيرا في جدي وأفتقده”. وأوضح قائلًا “أعتقد أن ويكس وأنا صنعنا بعض التاريخ الليلة”.

وتوفي محمد علي صاحب الانجازات العديدة في يونيو حزيران 2016، ووصفه حفيده بأنه “أعظم ملاكم حتى الآن”.

Muhammad Ali's grandson, Nico Ali Walsh, makes perfect start to his boxing career with 1st round TKO https://t.co/Vajr5Yv68X — MailOnline Sport (@MailSport) August 15, 2021

وقال الملاكم الشاب الذي يحاول السير على خطى جده “هو أعظم ملاكم ظهر حتى الآن وربما أعظم شخص أيضًا”.

وارتدى الحفيد (علي والش) السروال الرياضي الخاص بجده محمد علي، واحتفل مع أفراد عائلته داخل الحلبة فرحًا بالفوز.