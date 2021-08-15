علميا.. ما عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان يوميا؟ (فيديو)

يعد النوم ظاهرة فسيولوجية طبيعية لجميع الكائنات الحية وهو عبارة عن تغيير في درجة الوعي -وليس فقدان الوعي- وعدم إدراك ما يحدث في المكان.

وبالحديث عن أهمية النوم أوضحت أخصائية الطب النفسي نيفين محمد ضيفة برنامج (مع الحكيم) أن النوم وظيفة أساسية تسمح للجسم والعقل بالعودة إلى حالة الانتعاش والتنبه عند الاستيقاظ.

كما يساعد النوم الصحي أيضًا الجسم على البقاء بصحة جيدة ودرء الأمراض.

العلم وراء النوم

تنظم “ساعة الجسم” أو الساعة البيولوجية دورة النوم، وتتحكم في الوقت الذي يشعر فيه الجسم بالتعب، وتعمل هذه الساعة على مدار اليوم، وبعد الاستيقاظ يشعر الشخص بالتعب بشكل متزايد طوال اليوم ويبلغ هذا الشعور الذروة في المساء في الموعد الذي يسبق النوم.

ومع اختفاء الضوء الطبيعي في المساء، يفرز الجسم الميلاتونين، وهو هرمون يسبب النعاس وأثناء النهار، يفرز الجسم الهرمون المعروف باسم “الكورتيزول” الذي يعمل على تعزيز الطاقة والنشاط.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة (غيتي)

أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم

وفقًا للدكتورة نيفين، يحتاج البالغون إلى سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة من أجل تحسين الوظائف الإدراكية والسلوكية المناسبة، فضلًا عن تخليص الجسم من السموم.

كما أضافت الدكتور للجزيرة مباشر، أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الحرمان من النوم يؤدي إلى ضعف الانتباه، وانخفاض الإدراك فضلًا عن ردود الفعل المتأخرة وتقلبات المزاج.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم ربط قلة النوم بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وسوء الصحة العقلية والموت المبكر.

ما عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان؟

يعتمد القدر المناسب من النوم إلى حد كبير على العمر وحددت مؤسسة النوم الوطنية فترات النوم اليومية التالية لمختلف الفئات العمرية.