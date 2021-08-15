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أمريكا.. سقوط قتيل وحرب شوارع واعتداء على صحفيين رفضًا للقاح كورونا (فيديو)

أحداث عنف في كاليفورنيا رفصا للقاح كوفيد-19 (مواقع التواصل)
أحداث عنف في كاليفورنيا رفصا للقاح كوفيد-19 (مواقع التواصل)
15/8/2021

تجمهر عشرات الأمريكيين المُناهضين للقاح المضاد لفيروس كورونا، السبت، بمدينة لوس أنغلوس في ولاية كاليفورنيا مُطالبين بما أطلقوا عليه “الحرية الصحية” وسط أجواء مشحونة بالتوتر والعنف.

وشاركت مجموعات من أعضاء مجموعات (براود بويز) اليمينية في التظاهرات ضد التطعيم، فيما ظهرت مجموعات (أنتيفا) المحسوبة على اليسار الأمريكي، وبدأت الاشتباكات بين الطرفين.

وأشارت صحف محلية لسقوط قتيل دون معرفة المتورط في قتله، وتداول ناشطون مقاطع مصورة للاشتباكات والاعتداء على صحفيين وظهور متأخر للشرطة للسيطرة على الموقف.

وصرّحت رئيس مجلس المدينة، نوري مارتينز “إنهم ليسوا وطنيين”، ووصفت رفضهم ارتداء الكمامات والحصول على التطعيم بأنه “غباء”، مُضيفة “علينا أن نكون قادرين على الاختلاف في الآراء دون اللجوء للعنف”.

وحتى اليوم، سجلت الولايات المتحدة 37 مليونًا و454 ألفًا و836 إصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، قضى منهم جراء الإصابة 637 ألفًا و525 حالة، في حين تعافت 30 مليونًا و149 ألفًا و979 حالة، وتعد أمريكا الأولى عالميًا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ عدد الإصابات -منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في ووهان الصينية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى الساعة- 207 ملايين و901 ألفًا و588 حالة، توفي منهم متأثرًا بإصابته 4 ملايين و373 ألفًا و299 مصابًا، بينما تعافت 186 مليونًا و348 ألفًا و640 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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