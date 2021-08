أمريكا.. سقوط قتيل وحرب شوارع واعتداء على صحفيين رفضًا للقاح كورونا (فيديو)

تجمهر عشرات الأمريكيين المُناهضين للقاح المضاد لفيروس كورونا، السبت، بمدينة لوس أنغلوس في ولاية كاليفورنيا مُطالبين بما أطلقوا عليه “الحرية الصحية” وسط أجواء مشحونة بالتوتر والعنف.

وشاركت مجموعات من أعضاء مجموعات (براود بويز) اليمينية في التظاهرات ضد التطعيم، فيما ظهرت مجموعات (أنتيفا) المحسوبة على اليسار الأمريكي، وبدأت الاشتباكات بين الطرفين.

Many, many punches thrown. Several press members injured. Lots of bear mace. Several press members hurt, one attempt at stealing a camera. I’ll break down when off the ground. pic.twitter.com/1YLcOUIkxp — Sean Carmitchel (@ACatWithNews) August 14, 2021

Something happened to me today that’s never happened in 30 yrs of reporting. In LA. ⁦@LAist⁩ I was shoved, kicked and my eyeglasses were ripped off of my face by a group of guys at a protest – outside City Hall during an anti-vax Recall ⁦@GavinNewsom⁩ Pro Trump rally. pic.twitter.com/6s2Jfm8Xrg — Frank Stoltze (@StoltzeFrankly) August 15, 2021

وأشارت صحف محلية لسقوط قتيل دون معرفة المتورط في قتله، وتداول ناشطون مقاطع مصورة للاشتباكات والاعتداء على صحفيين وظهور متأخر للشرطة للسيطرة على الموقف.

وصرّحت رئيس مجلس المدينة، نوري مارتينز “إنهم ليسوا وطنيين”، ووصفت رفضهم ارتداء الكمامات والحصول على التطعيم بأنه “غباء”، مُضيفة “علينا أن نكون قادرين على الاختلاف في الآراء دون اللجوء للعنف”.

VIDEO: Today antifa counter-protesters faced off with attendees of an anti-vaccine rally including Proud Boys in Los Angeles. Violence began with a one-on-one fight that escalated into brawling with mace. One man wearing a skull mask smacked my freelance cameraman @AeonPhotoCo. pic.twitter.com/j3t626fZT3 — Ford Fischer (@FordFischer) August 15, 2021

A man at an anti-mask/vaccine protest in Downtown Los Angeles was stabbed, and is being taken away by ambulance to the nearest hospital. pic.twitter.com/iu8SQRw9Of — Informed with Anthony (@InformedAnthony) August 14, 2021

وحتى اليوم، سجلت الولايات المتحدة 37 مليونًا و454 ألفًا و836 إصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، قضى منهم جراء الإصابة 637 ألفًا و525 حالة، في حين تعافت 30 مليونًا و149 ألفًا و979 حالة، وتعد أمريكا الأولى عالميًا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ عدد الإصابات -منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في ووهان الصينية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى الساعة- 207 ملايين و901 ألفًا و588 حالة، توفي منهم متأثرًا بإصابته 4 ملايين و373 ألفًا و299 مصابًا، بينما تعافت 186 مليونًا و348 ألفًا و640 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

Andy ngo posted a video in which someone was stabbed 9 TIMES and didn’t mention it. pic.twitter.com/flT7bdPY6Z — rare candy (@rarecandy17) August 15, 2021