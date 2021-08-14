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مصر.. وسم “رابعة تشهد” يتصدر مواقع التواصل تزامنا مع الذكرى الثامنة للمذبحة (فيديو)

أفراد من قوات الأمن المصري في مسجد رابعة العدوية عقب الفض (غيتي)
أفراد من قوات الأمن المصري في مسجد رابعة العدوية عقب الفض (غيتي)
14/8/2021-|آخر تحديث: 14/8/202111:57 PM (مكة المكرمة)

تصدر وسم (رابعة تشهد) مواقع التواصل في مصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع فيديو للمذبحة التي راح ضحيتها نحو 1000 مصري وفق تقارير حقوقية، بينهم نساء وأطفال، بعد أن اقتحمت قوات الأمن المصري ميداني رابعة العدوية بالقاهرة، وأطلقت وابلًا من الرصاص الحي والغاز الخانق على المعتصمين لساعات.

وفي 14 من أغسطس/آب 2013، فضت قوات الشرطة المصرية اعتصام ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عنه سقوط مئات القتلى فضلًا عن اعتقال الآلاف.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع آنذاك، في 3 من يوليو/تموز 2013، عندما عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، ما تسبب في اعتصام بميدان رابعة العدوية شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وفي اليوم ذاته، أعلن السيسي تعطيل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام ضد العديد منهم.

وكانت مظاهرات قد خرجت، في 30 من يونيو/حزيران 2013، بميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، ومظاهرات أخرى مؤيدة له في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

ووثقت منظمات حقوقية وإنسانية فض اعتصام رابعة، واعتبرتها “أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في العصر الحديث” وفقا لهيومن رايتس ووتش، كما تحدث تقرير لوزارة الصحة المصرية عن 670 قتيلًا ونحو 4 آلاف و400 مصاب.

وفي تقرير لها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية “قتلت أكثر من ألف شخص في رابعة”، مرجحة إمكانية إدراجه ضمن “قائمة الجرائم ضد الإنسانية”، وقالت المنظمة الحقوقية وقتها إن قوات الأمن المصرية “نفذت واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.

وبعد مرور سنوات على المذبحة، استنكرت رايتس ووتش عدم إنصاف الضحايا واستمرار إفلات قوات الأمن المصرية من العقاب، وأضافت في بيان أن “مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية”.

وحمّل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية الفضّ، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن، وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وصنّفتها منظمة إرهابية.

كما دشن ناشطون على تويتر وسم (ذكرى مجزرة رابعة) وأرفقوه بصور لفض الميدان الواقع شرقي العاصمة المصرية، والذي ترك جرحا عميقا في قلوب المصريين، وفق مغردين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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