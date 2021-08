مصر.. وسم “رابعة تشهد” يتصدر مواقع التواصل تزامنا مع الذكرى الثامنة للمذبحة (فيديو)

تصدر وسم (رابعة تشهد) مواقع التواصل في مصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع فيديو للمذبحة التي راح ضحيتها نحو 1000 مصري وفق تقارير حقوقية، بينهم نساء وأطفال، بعد أن اقتحمت قوات الأمن المصري ميداني رابعة العدوية بالقاهرة، وأطلقت وابلًا من الرصاص الحي والغاز الخانق على المعتصمين لساعات.

وفي 14 من أغسطس/آب 2013، فضت قوات الشرطة المصرية اعتصام ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عنه سقوط مئات القتلى فضلًا عن اعتقال الآلاف.

هل تعلم أن مسجد #رابعه_تشهد لم يرفع فيه نداء الحق منذ يوم المذبحة pic.twitter.com/FIqTMFTC8m — EL Kabeer💪 Awy (@Juliorigeny) August 13, 2021

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع آنذاك، في 3 من يوليو/تموز 2013، عندما عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، ما تسبب في اعتصام بميدان رابعة العدوية شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وفي اليوم ذاته، أعلن السيسي تعطيل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام ضد العديد منهم.

أجساد شهداء متفحمة في مذبحة #رابعة و #النهضة.. اللهم الْعنْ من أمَر، أو نفَّذَ، أو موَّل، أو سوَّغ.. وأذِلَّه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد..#رابعه_تشهد pic.twitter.com/I6IDZJDZlm — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 14, 2021

في ذكرى المذبحة، لم أقرأ أصدق مما كتبه الشيخ سلمان العودة

"آلا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمةٌ لا تفرج "

ثمان سنوات مرت على أسوأ أحداث قتل في تاريخ مصر الحديث في ظل استمرار غياب العدالة ومحاسبة الجناة هي بمثابة قتل يومي متكرر للضحايا وذويهم ولمصر #رابعه_تشهد pic.twitter.com/0jTAzZVVIP — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) August 14, 2021

وكانت مظاهرات قد خرجت، في 30 من يونيو/حزيران 2013، بميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، ومظاهرات أخرى مؤيدة له في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

ووثقت منظمات حقوقية وإنسانية فض اعتصام رابعة، واعتبرتها “أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في العصر الحديث” وفقا لهيومن رايتس ووتش، كما تحدث تقرير لوزارة الصحة المصرية عن 670 قتيلًا ونحو 4 آلاف و400 مصاب.

وفي تقرير لها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية “قتلت أكثر من ألف شخص في رابعة”، مرجحة إمكانية إدراجه ضمن “قائمة الجرائم ضد الإنسانية”، وقالت المنظمة الحقوقية وقتها إن قوات الأمن المصرية “نفذت واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.

وبعد مرور سنوات على المذبحة، استنكرت رايتس ووتش عدم إنصاف الضحايا واستمرار إفلات قوات الأمن المصرية من العقاب، وأضافت في بيان أن “مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية”.

#مصر: 12 معارضاً يواجهون الإعدام بينما تفلت قوات الأمن من العقاب على مذبحة رابعة https://t.co/wX0eAIWxMM — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 13, 2021

وحمّل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية الفضّ، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن، وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وصنّفتها منظمة إرهابية.

We stand with the victims of the #Rabaamassacre carried out by the government of #Egypt at the time led by Sisi.

We stand with Human Rights. #رابعه_تشهد#رابعة pic.twitter.com/rDQLugnaLD — (⧖) Behold The Bunny (@BeholdTheBunny) August 14, 2021

أحرقوها عن بكرة أبيها 💔

ثمان سنوات ومازالت هذه الصور مطبوعه في عقلي قبل هاتفي

ثمان سنوات زاد فيهم كرهي وبغضي للعسكر

إلى أن يأذن الله بالخلاص#رابعه_تشهد#رابعة_ألم_وأمل#رابعة_مذبحة_تتجدد pic.twitter.com/luNwnVOkjB — ندي عبدالعليم (@__N_____d) August 13, 2021

دي #رابعة اللي عشناها🥺👇#رابعه_جريمه_لن_تغتفر مهما حاولتوا تشوهوها بكذبكم✋ مهما دفعتوا فلوس ف أعمال درامية لتزييف الحقيقة، الحقيقة معروفة للجميع وإنتوا عارفينها … وربنا مش بينسي✋💔 والقصاص قريباً✋ طابت أرواحكم يا شهداء الحق❤#رابعه_تشهدpic.twitter.com/1QxWPJL2iw — ✪سوف نبقى⁦♥️⁩هنا👈🇪🇬🇵🇸✪ (@koky_koky25111) August 14, 2021

August 14, 2021 marks the 8th anniversary of the largest, most horrific mass killings of protesters in the world in decades: Egypt‘s Rabaa massacre. Never forget. 1000+ protesters murdered and 0 officers sent to court.#rememberRABAA#رابعه_تشهد pic.twitter.com/LzJA7H65RE — سوبر نينتندو ♛ (@Kalousha22) August 14, 2021

كما دشن ناشطون على تويتر وسم (ذكرى مجزرة رابعة) وأرفقوه بصور لفض الميدان الواقع شرقي العاصمة المصرية، والذي ترك جرحا عميقا في قلوب المصريين، وفق مغردين.

سيحاسب عليها كل من شارك فيها ومن حرَّض عليها، ومن دعمها ، ومن فرح بها وهلل، ومن تشمت بالمسلمين خلالها سيحاسبهم الله في الدنيا والآخرة على كل نقطة دم سُفكت.#ذكرى_مجزرة_رابعة #ذكري_مذبحة_رابعة pic.twitter.com/N68Lau0G41 — د. محمد مساعد الدوسري (@maldosri) August 14, 2021

تعتبر نقطة سودا ف حياة كل انسان مصري بغض النظر عن الحيوانات اللي بيشتموا ف موت انسان

اليوم ده مصري قتل مصري حرق مصري قهر مصري ذل مصري داس ع مصري وجع مصري عشان ايه ؟ تقتلوا بعض ليه مش صعبتوا ع بعض ليه

كرسي يعمل فينا كده ليه

حسبي الله ونعم الوكيل #ذكرى_مجزرة_رابعة pic.twitter.com/bu5V2WLVPF — بنت مولانا (@br_btf6) August 14, 2021