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شاهد: عملية إنقاذ “مثيرة” لصياد مريض في عرض البحر

14/8/2021

هُرع مشاة البحرية في الأرجنتين -على متن مروحية- بعد استدعائهم لإنقاذ صياد تعرض لوعكة صحية في عرض البحر قبالة شواطئ الأرجنتين أمس الجمعة.

وكان القارب الذي يقل الصياد المريض يبحر على بعد 230 كيلومترا (142 ميلا) قبالة مدينة (باهيا بلانكا) في مقاطعة بوينس آيرس.

واتصل قبطان سفينة الصيد (أرجينوفا) بمشاة البحرية وأبلغهم بأن أحد أفراد الطاقم ويبلغ من العمر 42 عاما يعاني من آلام حادة في البطن.

وعند وصول رجال الإنقاذ إلى موقع قارب الصيد، قررت السلطات أن الرجل الذي كان على متن قارب الصيد يحتاج إلى إجلاء عاجل إلى مركز طبي.

وأظهرت لقطات الفيديو عددا من أفراد مشاة البحرية على مروحية وهم يقتربون من القارب ويتم إنزال حبل إنقاذ على قارب الصيد مباشرة ليلتقط الرجل المريض.

وقام مشاة البحرية بحمل الصياد المريض على المروحية وأجروا له الإسعافات اللازمة قبل أن يتم نقله لاحقا على نقالة طبية إلى وحدة علاجية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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