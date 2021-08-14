جرفتها السيول.. مصرع امرأتين في سيارة بمحافظة إب وسط اليمن (فيديو)

أفادت مصادر محلية بمصرع امرأتين ولا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد جرف السيول سيارة في منطقة (الجعاشن) التابعة لمديرية ذي السفال بمحافظة إب اليمنية.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن امرأة وطفلة لقيا مصرعيهما وأصيب طفل آخر بجرف السيول السيارة التي كانوا يستقلونها جنوبي محافظة إب وسط اليمن.

وكان في السيارة مجموعة من الأطفال والنساء وحاولت عبور طريق في منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال، لكن السيول كانت تندفع بغزارة في المنطقة مما أدى لجرف السيارة.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة جرف السيول للسيارة في أحد الأودية، ومحاولة إنقاذ الركاب من قبل الأهالي وسط حالة من الخوف والترقب.

وبينت مقاطع الفيديو الجهود التي قام بها الأهالي لإنقاذ ركاب السيارة التي انجرفت منحدرة بفعل السيول وسط الصراخ والمحاولات المستميتة لإنقاذ الركاب.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة منذ دخول السيارة إلى مجرى السيل، وحتى محاولة إنقاذ البعض وجرف آخرين.

وشهدت محافظات يمنية خلال الفترة الأخيرة أمطارا غزيرة تحولت إلى سيول تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.