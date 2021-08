تركيا.. مقتل 8 في تحطم طائرة إطفاء روسية أثناء إخماد حريق (فيديو)

تحطمت طائرة إطفاء مستأجرة من روسيا، اليوم السبت، أثناء إخماد حريق غابة بولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا)، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثمانية، وفق ما أعلنت السلطات في أنقرة وموسكو.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان “لقد أُبلغنا أن طائرة إطفاء روسية أقلعت من أضنة للمشاركة في جهود إخماد حرائق في كهرمان مرعش تعرّضت لحادث”.

وأبَّنَ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ضحايا الطائرة، مضيفًا أن “تضحياتهم البطولية لن تُنسى”.

وذكر مراسل الأناضول -نقلا عن مصادر محلية رسمية- أن الاتصال بالطائرة التي استأجرتها المديرية العامة للغابات التركية من روسيا انقطع أثناء إخمادها الحرائق بولاية قهرمان مرعش.

وأشار إلى انتقال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة.

وفي تصريح للأناضول قال عمر فاروق جوشكون -والي قهرمان مرعش- إن حريقًا اندلع خلال النهار بسبب صاعقة برق، في موقع (آلمالي) التابع لقضاء (12 شباط) بالولاية. وأشار إلى استمرار أعمال إخماد الحريق من الجو والبر.

وأضاف “كنا قد أرسلنا طائرة إلى المنطقة لكن الاتصال بها انقطع قبل سقوطها، وأرسلنا عددا كبيرا من الفرق إلى المنطقة”، لافتا إلى أن الطائرة سقطت في وادي (قصق) بمنطقة (بيشان).

وأردف جوشكون “ليس لدينا أي معلومات عن عدد طاقم الطائرة، وفرقنا تحاول الوصول إلى مكان الحادث لأن المنطقة صعبة التضاريس وشديدة الانحدار”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم الطائرة “بيريف-بي200″، حسب وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وأضافت الوكالة الروسية أن خمسة جنود روس وثلاثة مواطنين أتراك كانوا على متن الطائرة، مشيرة إلى أن خبراء روس في طريقهم لموقع التحطم.

وهذا الأسبوع، أعلنت السلطات التركية السيطرة على معظم الحرائق، لكن تمّ الإبلاغ عن حرائق جديدة في الأيام الأخيرة في مناطق عدة على غرار كهرمان مرعش وجاناكالي (غرب).

