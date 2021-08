تركيا.. مشاهد توثق اللحظات الأولى لكارثة سيول بوزقوت (فيديو)

أظهرت مشاهد التقطها مواطنون أتراك بكاميرات هواتفهم الجوالة، اليوم السبت، اللحظات الأولى لكارثة السيول التي ضربت قضاء (بوزقورت) في ولاية قسطونو (شمالي تركيا).

وحسب المشاهد، أدى اندفاع السيول وارتفاع منسوب المياه بسرعة إلى حدوث دمار وانجراف للسيارات، كما أظهرت المشاهد إسراع المواطنين إلى الأماكن المرتفعة لتجنب الانجراف.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالية إلى 40 وفاة.

وأضافت أن السيول والفيضانات أودت بحياة 34 شخصا في ولاية قسطمونو، و6 في ولاية سينوب، فيما تستمر معالجة 9 مصابين في المشافي، وما زال البحث جاريا عن مفقود في ولاية بارطن.

A group of friends off the coast of Sniop, Turkey, form a human chain to save a puppy from drowning amid heavy flooding.

Turkish authorities say the death toll from the severe floods and mudslides that struck the north of the country has risen to 11. https://t.co/MEMmr26HDx pic.twitter.com/gYpAxSBPyx

