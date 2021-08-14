البث الحي
الأخبار|تركيا

تركيا.. مشاهد توثق اللحظات الأولى لكارثة سيول بوزقوت (فيديو)

14/8/2021-|آخر تحديث: 14/8/202109:35 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مشاهد التقطها مواطنون أتراك بكاميرات هواتفهم الجوالة، اليوم السبت، اللحظات الأولى لكارثة السيول التي ضربت قضاء (بوزقورت) في ولاية قسطونو (شمالي تركيا).

وحسب المشاهد، أدى اندفاع السيول وارتفاع منسوب المياه بسرعة إلى حدوث دمار وانجراف للسيارات، كما أظهرت المشاهد إسراع المواطنين إلى الأماكن المرتفعة لتجنب الانجراف.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالية إلى 40 وفاة.

وأضافت أن السيول والفيضانات أودت بحياة 34 شخصا في ولاية قسطمونو، و6 في ولاية سينوب، فيما تستمر معالجة 9 مصابين في المشافي، وما زال البحث جاريا عن مفقود في ولاية بارطن.

وأوردت الوكالة الحكومية المسؤولة عن إدارة الكوارث الطبيعية أن فرقًا متخصصة تبحث بين أنقاض عشرات المنازل المنهارة بفعل الفيضانات التي شهدتها المناطق المطلة على البحر الأسود بعد هطول أمطار غزيرة، الأربعاء الماضي.

وتشهد قرية بابساي المنكوبة في محافظة سينوب وحدها على هول الكارثة، إذ دمرت الفيضانات 40 منزلا والجسرين اللذين يتيحان الوصول إلى هذه البلدة، حسب وكالة أنباء الأناضول.

ونفت الحكومة أن يكون ارتفاع منسوب المياه يعود إلى وجود محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، بعد أن طرحت وسائل إعلام فرضية انهيار خزان الاحتياط.

وجاءت هذه الفيضانات بينما لا تزال تركيا تتعافى من حرائق ضخمة أودت بثمانية أشخاص في منطقة الجنوب السياحية.

السيول تدمر 40 منزلا بقرية بابسي في محافظة سينوب التركية (غيتي)

والسبت، تحطمت طائرة روسية كانت تشارك في إخماد الحرائق في تركيا ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية، حسب وزارة الدفاع الروسية.

ويرى عدد كبير من العلماء أن الكوارث الطبيعية قد تصبح أكثر تواتراً وشدّة بسبب الاحترار الناجم عن النشاط البشري.

وبعد هذه السلسلة من الكوارث الطبيعية المتكررة التي ضربت تركيا، كثف العديد من السياسيين والجمعيات ضغوطهم لاتخاذ تدابير جذرية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

لم يكشف عن فحواها.. رسالة بايدن لقيس سعيد تثير الجدل في تونس (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله الوفد الأمريكي (مواقع التواصل)

الجيش اللبناني يداهم محطات الوقود ويصادر البنزين المخزّن لتوزيعه على المواطنين (فيديو)

أزمة البنزين في لبنان (غيتي)

السيسي: نعمل لتغيير بلدنا وإرضاء الله والنمو السكاني كاد يدمر الدولة في 2011 (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (منصات التواصل)

أزمة الدواء المستفحلة في لبنان تضاعف معاناة المرضى وذويهم (فيديو)

الأكثر قراءة
مقالات

حقيقة طالبان من البداية حتى الآن

فرنسا.. ردود فعل غاضبة على قانون يستهدف المسلمين

مظاهرة ضد القانون والقيود التي تستهدف المجتمعات المسلمة (غيتي)

أمريكا تبحث عن دول لإيواء المتعاونين الأفغان

سيطرت طالبان اليوم السبت على مدينة بل علم الأفغانية التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابول (ر ويترز)

“تعذيب واغتصاب”.. فلسطينية تروي قصة اعتقالها من قبل النظام السوري (فيديو)

مكثت سناء في المعتقل 6 أشهر (الجزيرة مباشر)